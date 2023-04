Juve-Figc, la resa dei conti: arriva l’esito del ricorso

Un round tra Juve e Figc che sembra far parte di un capitolo infinito, l’esito del ricorso porta ora un’importante novità sulla vicenda dei bianconeri.

Ricorso che è stato emesso, la consapevolezza è di doversi preparare nuovamente a proporre una contro offensiva. Da una parte c’è la Juve che si sente parte lesa, dall’altra la Figc che vuole vederci chiaro sui bianconeri.

Juve-Figc, lo scontro continua. Una vicenda che non finirà sicuramente con la pronuncia sul ricorso di oggi, anche se quest’ultimo sembra aver posto decisamente la questione sotto un’altra luce. I bianconeri in questa stagione sono protagonisti su più fronti, stasera saranno in campo contro l’Inter in Coppa Italia ma non era alla gara che erano state riversate le attenzioni della Juve nella giornata odierna.

Una decisione presa dal Consiglio di Stato che riapre ora la contesa tra Juve e Figc, per un fronte che sta interessando più quanti si sono laureati in Legge rispetto a quelli che preferiscono, nel mondo del calcio, vedere rotolare un pallone tra i piedi dei bianconeri.

L’esito del ricorso spiazza tutti

Come riporta Tuttosport, stamani era una giornata importante. In ballo c’era una “carta Covisoc”, ottenuta da Federico Cherubini e Fabio Paratici dopo il ricorso al Tar. Siamo in un campo di dettagli e cavilli, proprio perché la Figc era intervenuta su tutto ciò, andando a fare ricorso al Consiglio di Stato che aveva, come prima istanza, negato la sospensiva della misura del Tar, obbligando quindi la Procura federale a consegnare questi documenti. Ebbene, è stato dichiarato improcedibile il ricorso Figc, è una vittoria parziale della Juve in questo caso.

Infatti, consegnando la carta ai diretti interessanti, che erano dirigenti della Juve, non ci sarebbe più tanto da discutere, di fatto rendendo vacuo il ricorso della Figc. Il Tar aveva quindi concesso alla parte dei bianconeri una scelta precisa: quella per la Juve di accedere alla giustifica amministrativa, uscendo dai canoni della giustizia sportiva per garantirsi una maggiore tutela difensiva.

Juve, un round è stato vinto

Rimangono sempre tante questioni irrisolte, la Juve dovrà procedere alla sua difesa, cercando di dimostrare come i bianconeri abbiano agito nel giusto negli anni precedenti. La famigerata “carta Covisoc” sarà utilizzata dalla Juve nel collegio di garanzia del Coni, per molti questa è una sconfitta di Gravina e della Figc. Molti gli utenti che sui social stanno commentando la vicenda, affermando come l’autonomia della giustizia sportiva ne esca indebolita da questa situazione. Di certo, i bianconeri vogliono affrettarsi per mandare agli archivi la stagione più difficile della storia della Juve.