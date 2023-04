Spalletti, ore di tensione a Napoli: arriva un gesto pazzesco

Brusca frenata da parte del Napoli, che nel posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A è andato ko contro il Milan. Non è mancato anche un episodio di tensione tra Spalletti e Maldini

Nella gara interna contro il Milan della 28esima giornata di Serie A, per il Napoli è arrivato il peggior ko stagionale. Una sconfitta rotonda sia nel punteggio, uno 0-4 senza appello, che dal punto di vista della prestazione dove i rossoneri hanno brillato.

Azzurri sbiaditi invece rispetto alle loro versioni migliori: l’assenza di Osimhen da sola non basta a giustificare la situazione, fermo restando che il distacco in classifica sulla concorrenza resta abissale. Una battuta d’arresto difficile da metabolizzare, ma che potrà servire da monito alla truppa di Spalletti in vista del rush finale di stagione, e soprattutto della doppia sfida di andata e ritorno contro la compagine di Pioli in Champions League. Lo stesso allenatore del Napoli ha vissuto, inoltre, che un diverbio con Paolo Maldini nel corso dell’intervallo. Una discussione che non è passata inosservata e che ha fatto tanto parlare di se a margine della sfida del Maradona.

Napoli, brutto ko col Milan e tensione con Maldini: Spalletti ha spiegato tutto

Proprio a margine dell’intervallo di Napoli-Milan c’è stato un battibecco tra l’allenatore azzurro e Paolo Maldini: una lite che è stata anche argomento di discussione per il post partita.

La piccola tensione non è mancata, ma lo stesso Luciano Spalletti nel post partita a ‘Dazn’ ha raccontato l’accaduto, provando al contempo anche a smontare il caso. L’allenatore napoletano ha raccontato di come in fase di rientro stesse chiedendo spiegazioni all’arbitro sul giallo a Lobotka, con annessa risposta del direttore di gara. “Lui è passato come a dire ‘ti lamenti sempre!’“, ha spiegato Spalletti che ha quindi evidenziato come a farlo arrabbiare sia stato il fatto che il dirigente milanista gli abbia parlato sopra, con annessa reazione. “Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto. E’ Paolo Maldini”, ha quindi concluso l’allenatore del Napoli che raccontato l’accaduto ha provato a stemperare la tensione.

Attimi concitati a margine della peggior partita stagione degli azzurri, che avranno modo e tempo per riscattarsi. La prossima sfida sarà quella di venerdì sera contro il Lecce delle ore 19: una trasferta da non fallire per evitare scossoni anche a livello mentale in vista poi del grande appuntamento con la Champions League, quando l’avversario da provare a superare sarà ancora una volta il Milan.