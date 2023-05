Scudetto Napoli, il bis è servito: altra mazzata per Inter e Juventus

Il Napoli punta per la prossima stagione a un clamoroso bis in campionato, beffando direttamente Inter, Milan e Juventus.

Le mosse della società partenopea sono state già anticipate e portano direttamente il Napoli ad essere la grande favorita per il campionato 2023-2024. I tifosi vogliono festeggiare ancora, la missione del quarto scudetto parte sin da ora.

La festa è appena incominciata, secondo i tifosi del Napoli potrebbe davvero aprirsi un’era vincente. Ci sono voluti 33 anni per rivincere uno scudetto, potrebbero bastare altri dodici mesi per fare il bis. De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per costruire un super Napoli, che sia in grado di ripetersi in campionato e dimostrare il suo valore anche in Europa.

La Champions League diventa così un valore aggiunto, ma imporsi in Italia contro Inter, Juve e Milan ha un altro sapore. C’è un indizio in più che vede il Napoli favorito, quanto emerso mette di buon umore i tifosi che stanno abbandonando ogni tipo di scaramanzia.

Napoli favorito nel 2024, i motivi

Si pensa già alla prossima stagione, fare il bis sembra una sorta di imperativo. Lo scudetto conquistato a suon di vittorie e prestazioni dilaganti ha messo ora in moto la macchina campana verso il perfezionamento, fermo restando l’intoccabilità degli assi della rosa come Osimhen e Kvara. Ridotte le spese e comprato i leader del futuro, il Napoli ha creato un capolavoro e su ciò sono d’accordo i bookmakers. Come riportato da Agimeg, ci sono già le prime quote per lo scudetto 2023-24 che vedono il Napoli ampiamente favorito.

I campani, su Eurobet, sono quotati a 2,75: la cifra più bassa relativa al lotto delle pretendenti della Serie A, anche se tutto sommato sembra anche altina, considerato il valore dei campani. Quasi tre volte la posta in palio per il bis di Luciano Spalletti, così i bookmakers danno la prima stima, fermo restando come siamo ancora lontani dal calciomercato e da tutto il ciclone che potrebbe ancora esserci.

Le quote sul Napoli sono però lampanti, farle con largo anticipo è un segnale di grande fiducia nei confronti della squadra campana, evidentemente pronta per aprire un ciclo in Italia. Dai tempi recenti della Juventus non c’è squadra che fa il bis, indietro nel tempo toccò all’Inter con Mancini e con Mourinho, per poi passare ancora ai bianconeri con Lippi e al Milan con Capello. Le rivali del Napoli sono staccate, quote alte per Inter e Juve a 4,50 e 4,75, il Milan piazzato a 5,50, le romane staccate addirittura a 12.