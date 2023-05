Il Napoli neo campione d’Italia rischia di perdere il principale artefice della conquista dello scudetto. Luciano Spalletti è vicino all’addio

La felicità abita soprattutto a Napoli. Il capoluogo campano è in questi giorni l’epicentro di un gigantesco e coloratissimo baccanale che ha preso vita grazie a una straordinaria festa popolare. La conquista dello scudetto, il terzo della storia del club, ha riportato al centro dell’interesse nazionale una città che ha tanta voglia di sentirsi grande. Ma mentre feste e celebrazioni si dipanano per le vie e le piazze della città, un’ombra si sta addensando nel rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’artefice principale della conquista tricolore, Luciano Spalletti.

Che lo stato delle relazioni tra il tecnico di Certaldo e il patron azzurro non fosse proprio idilliaco si era intuito da una frase di Spalletti, rilasciata proprio dopo il fischio finale di Abisso a Udine: “Il presidente mi ha confermato? Vorrei che lo dicesse direttamente a me e non ai giornalisti“. Una doccia fredda nel pieno dell’euforia per il titolo appena conquistato. Cosa ci sia dietro a quella che è un’evidente frizione tra presidente e allenatore, non è dato sapere.

Di certo, nel caso in cui a sorpresa le strade del Napoli e di Spalletti dovessero separarsi al termine della stagione nessuno dei due resterebbe con il cerino in mano. L’allenatore toscano, grazie al capolavoro realizzato quest’anno, non avrebbe problemi a trovare una panchina di alto livello mentre De Laurentiis andrebbe con decisione su un tecnico italiano per il quale stravede letteralmente.

Spalletti e il Napoli si dicono addio: il nome del sostituto fa impazzire tutti

Sarebbero tre in realtà le possibili opzioni per la prossima stagione, ma l’obiettivo numero uno del produttore cinematografico è Roberto De Zerbi, l’allenatore che sta facendo miracoli in Premier League alla guida del Brighton e che ha conquistato la stima di gente del calibro di Pep Guardiola e Jurgen Klopp. De Laurentiis sarebbe entusiasta di portarlo a Napoli, ma solo nel caso in cui fosse impossibile trattenere Spalletti.

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro chiarificatore e definitivo tra De Laurentiis e Spalletti e in base all’esito di questo vertice conosceremo il futuro della panchina azzurra. Sarebbe comunque anomalo che proprio nell’anno del trionfo il Napoli debba in qualche modo ricominciare daccapo. In caso di addio tutto su De Zerbi con Vincenzo Italiano della Fiorentina nel ruolo di principale alternativa.