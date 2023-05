Milan-Inter: non solo Leao, c’è un’altra assenza

Il derby Milan-Inter è sempre alle porte e gli allenatori devono fare i conti con alcuni indisponibili. Il punto della situazione.

Mancano ormai due giorni a Milan–Inter e per i tecnici è iniziato il momento di fare un po’ il punto della situazione e decidere su chi puntare, ma anche capire chi potrà essere a disposizione per questa sfida.

La situazione Leao la sappiamo tutti e il portoghese quasi certamente non ci sarà almeno dall’inizio. Ma Milan–Inter potrebbe vedere anche una nuova assenza. Il giocatore molto difficilmente sarà in campo per questa sfida anche se i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della partita.

Milan-Inter: nuova tegola per il tecnico, non sarà convocato

I dubbi sono ancora diversi e per questo motivo per avere un quadro più chiaro su chi puntare in questo Milan–Inter ci vuole tempo. Gli allenatori in queste 48 ore valuteranno con attenzione quali potranno essere le carte giuste per portare a casa un risultato importante considerando che c’è in palio la finale. Naturalmente è una partita che si gioca tra andata e ritorno e quindi presto si avrà un quadro molto più chiaro per capire quali saranno i giocatori a disposizione dei tecnici.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Milan–Inter potrebbe non vedere tra i convocati Robin Gosens, ancora in ripresa dopo un brutto infortunio. Stando alle ultime informazioni, il tedesco è rientrato in gruppo nella giornata odierna, ma alla fine Inzaghi potrebbe optare di non rischiarlo per averlo a disposizione contro il Sassuolo e per la sfida di ritorno considerando i diversi impegni in programma.

Una assenza comunque importante conoscendo le qualità e il momento di forma di Gosens. Ma in questo momento nessuno ha la volontà di prendersi dei rischi e quindi si ragiona su una possibilità di andare cauti con ogni problema fisico per non avere altri problemi.

Ultime Gosens: possibile rientro contro il Sassuolo

L’infortunio di Gosens è ormai alle spalle e il tedesco ha voglia di ritornare il prima possibile in campo per provare a dare continuità a quanto fatto vedere in campionato nelle ultime settimane. Naturalmente ancora tutto può succedere e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se il tedesco potrà ambire o no ad una convocazione contro l’Inter.

Le speranze da parte del giocatore sono di sì, ma Inzaghi sta ragionando sulla possibilità di lasciarlo ancora a riposo per poi averlo a disposizione contro il Sassuolo.