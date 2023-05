Delirio Napoli post scudetto: Osimhen-Messi, cosa sta succedendo

L’intrecco tra il destino della Pulga e quello del centravanti nigeriano potrebbe riservare una brutta sorpresa ai tifosi napoletani

Galeotta fu la trasferta non autorizzata in Arabia Saudita, pagata a caro prezzo dal fuoriclasse argentino, messo fuori rosa per due settimane. Se già prima del discusso episodio, che fatto velocemente il giro del mondo, il futuro di Leo Messi al PSG appariva in bilico, dopo la dura reprimemda del club si può tranquillamente definire concluso il matrimonio tra il sette volte Pallone d’Oro e la società di Al-Khelaifi. Una collaborazione che avrebbe dovuto portare la tanto sospirata Champions League, e che invece ha visto le stelle parigine soccombere sotto i colpi del Real Madrid, nella scorsa stagione, e del Bayern Monaco nell’annata 2022/23.

Già accostato al Barcellona per un clamoroso ritorno a casa- ma il club catalano lamenta enormi problemi nel far quadrare i conti per un ipotetico remake del primo irripetibile binomio – il fuoriclasse argentino non rinnoverà il suo contratto in scadenza. A questo punto bisogna riempire la casella mancante alla voce ‘fenomeni in attacco‘. Kylian Mbappé e Neymar resteranno, ma ora c’è da piazzare un colpo top per garantirsi la possibilità di essere realmente competitivi in Europa. Il primo nome , in ordine di tempo, fatto dal Ds Luis Campos è quello di Rafa Leao, che tuttavia sembra clamorosamente vicino a rinnovare col Milan. Poi c’è lui, il ‘bomber mascherato‘. Che sta diventando velocemente il primo nome nella lista del sempre ambizioso club transalpino.

Osimhen erede di Messi: ora il Napoli trema per davvero

Aurelio De Laurentiis, in piena eccitazione psot Scudetto, si è subito affrettato a dire che Spalletti resterà e che Victor Osimhen non sarà ceduto. Incassata la replia del suo tecnico, a cui evidentemente non sono state ancora fornite delle adeguate garanzie sui programmi futuri, il patron potrebbe presto smentore se stesso sulla permanenza del formidabile centravanti nigeriano. Già ammirato ai tempi del Lille, il club dal quale il Napoli lo ha prelevato nel settembre del 2020, l’attaccante africano fa gola al PSG. Che vorrebbe riportare il calciatore in Ligue 1.

La richiesta di De Laurentiis, fissata prima dell’aritmetica conquista dello Scudetto, era di 100 milioni di euro. Una cifra che non è uno scherzo nemmeno per le quasi illimitate finanze del club gestito dal fondo sovrano del Qatar presieduto dal sopracitato Al-Khelaifi, ma che potrebbe essere elargita con più facilità se pensiamo al risparmio sul mega ingaggio percepito dal calciatore argentino. Via Messi, dentro Osimhen: questo è, per alcuni, il nuovo capriccio della squadra più ricca d’Europa. Il Napoli sarà in grado di resistere all’assalto che verrà portato per il suo campione?