Tutti d’accordo: via dal Napoli, saluta in prestito

In casa Napoli già si programma il futuro dopo il titolo di Campioni d’Italia: pronta la cessione in prestito per un azzurro

Il Napoli Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia già programma il futuro. Il presidente De Laurentiis, nella passerella al Maradona giovedì scorso, ha rilanciato, mostrando le sue ambizioni. Il bis in campionato e soprattutto la Champions League che per il patron è una sorta di chiodo fisso.

Vuone aprire un ciclo vincente ADL, ciò che si augurano tutti i tifosi. E naturalmente vuole farlo con Luciano Spalletti, il tecnico che resterà per sempre nella storia come colui capace di vincere il primo titolo a Napoli senza Diego Maradona.

In attesa di un incontro tra le parti – probabilmente tra qualche settimana, per programmare il futuro – De Laurentiis ha già inviato la pec per far scattare l’opzione unilaterale di rinnovo. La conferma del tecnico il primo tassello, poi sarà tempo di costruire la squadra per la possima stagione.

Imprescindibile, per continuare a vincere, confermare in blocco i “titolarissimi”; se gran parte di loro hanno già firmato il rinnovo – a breve toccherà anche a capitan Di Lorenzo – il nodo principale riguarda Kim, Kvaratskhelia ed Osimhen. Se De Laurentiis ha già blindato il georgiano ed il nigeriano, ritenendoli incedibili, il coreano ha una clausola rescissoria che esula dalle volontà degli azzurri.

Napoli, rivoluzione a centrocampo: la decisione su Gaetano

Ripartire dal blocco che ha vinto il campionato ed aggiungere tasselli che possano essere funzionali al progetto. D’altronde in casa azzurra sarà soprattutto il centrocampo che dovrà subire un vero e proprio restyling.

Demme, con ogni probabilità, lascerà gli azzurri per lo scarso minutaggio avuto fin qui; il regista è stato oscurato completamente da Lobotka ed ha giocato davvero pochissimo. Ndombélé non sarà riscattato, considerati i 30 milioni necessari per acquistarlo dal Tottenham mentre discorso differente per Zielinski, alle prese con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il polacco firmerà oppure sarà cessione.

E sempre in mediana sarà addio anche per Gianluca Gaetano; il giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili del Napoli, è stato utilizzato pochissimo da Spalletti, quasi con il contagocce. Ecco perché in estate potrebbe essere ceduto in prestito, allo scopo di fargli accumulare minuti.

E la sua destinazione potrebbe essere nuovamente la Cremonese, se i grigiorossi dovessero salvarsi; fu decisivo con la maglia dei lombardi per la promozione in massima serie e per accumulare nuova esperienza sarebbe per lui l’ideale tornare dove ha già giocato. Di certo c’è che il Napoli punta su Gaetano anche per il futuro, ecco perché la cessione sarà solo in prestito.