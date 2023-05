Serie A, retrocessione ed anche fallimento: incontro a Milano

La Serie A si avvia ormai alla conclusione e per un club con la retrocessione ci sarà anche il fallimento. Incontro a Milano.

Ultime quattro giornate di Serie A e per molte squadre è arrivato il momento di pensare al futuro. Le incertezze per molti club sono diversi e quindi le prossime settimane in questo senso saranno fondamentali.

Per un club di Serie A possibile la retrocessione ed anche un fallimento. Naturalmente si sta lavorando per evitare uno scenario davvero tremendo e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro a Milano per fare il punto della situazione e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti.

Serie A: retrocessione e fallimento, tutti gli ultimi dettagli

Le prossime settimane saranno decisive per il club di Serie A. L’obiettivo, come spiegato anche in passato, è quello di provare ad evitare un epilogo tragico e per questo motivo si spera con l’incontro di Milano di trovare la soluzione ideale per ripartire magari da una serie diversa rispetto a quella ipotizzato in passato. La strada è assolutamente complicata considerando che il tempo ormai è poco e non sarà per nulla semplice riuscire a trovare una soluzione definitiva.

Secondo quanto riferito da Sampnews24, la Sampdoria nei prossimi giorni andrà a Milano per provare a trovare l’accordo con gli investitori e salvare il club dopo la retrocessione in Serie A. In questo momento l’obiettivo principale è quello di trovare una soluzione in continuità ed evitare il fallimento. La strada è assolutamente in salita e la ripartenza dalla Serie D è sempre più probabile.

I tifosi sono in attesa delle novità e per questo motivo si spera di poter avere in poco tempo notizie positive. L’obiettivo, come detto in più di un’occasione, è quella di poter ripartire dalla Serie B, ma la strada è in salita per diversi motivi e i dilettanti sono sempre più vicini.

Ultime Sampdoria: il fallimento è sempre più vicino

Il fallimento per la Sampdoria sembra essere sempre più vicino. Stando alle ultime informazioni che sono a disposizione, il 20 giugno è la deadline per cercare di arrivare ad una soluzione definitiva, ma per il momento la strada è assolutamente complicata considerando che Ferrero non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Vedremo quali soluzioni si troveranno e se alla fine la Sampdoria riuscirà ad evitare il fallimento e partire dalla Serie B. Il rischio, però, è quello di vedere un fallimento e un ritorno nei dilettanti. Tutto è ancora possibile e per questo motivo le prossime settimane saranno decisive.