Grana Napoli, gelo Osimhen: tifosi senza parole

I tifosi azzurri si preparano a vivere un’estate di passione: il bomber nigeriano è stato messo nel mirino dal top club

A Napoli la festa Scudetto è appena iniziata. Dopo un’attesa durata 33 anni, in mezzo alla quale la città aveva accarezzato, per lo meno in un paio di occasioni, il sogno Tricolore, questo è arrivato nel 2023 grazie ad un autentico capolavoro nella strategia di mercato.

Il Ds Giuntoli ha eseguito alla perfezione le direttive di abbassare il monte ingaggi e di acquistare giocatori non troppo costosi ma che avessero la stessa resa, se non migliore, dei big lasciati andar via. Detto fatto. La banda Spalletti ha letteralmente ‘ucciso’ il campionato.

Tra i principali protagonsti in campo della magnifica cavalcata che ha portato la squadra a laurearsi campione con 5 gare d’anticipo, certamente Victor Osimhen occupa un posto di rilievo. Con 23 reti e 5 assist nelle 28 partite disputate in Serie A, il bomber nigeriano è stato, assieme a Kvaratskhelia, il terrore delle difese avversarie. Inevitabile che i top club europei mettessero gli occh su di lui, con la Premier letteralmente abbagliata dalle performances dell’ex Lille. Negli ultimi giorni però, complice un discusso epsodio che ha coinvolto una star della squadra in questione, un’altra grande d’Europa ha messo nel mirino l’attaccante. Per i tifosi del Napoli, ancora inebriati dal recentessimo Scudetto, si prevede un’estate di passione.

Il futuro di Osimhen: stella tra le stelle

Secondo le ultime indiscrezioni, l’addio di Lionel Messi al PSG è da considerarsi praticamente cosa fatta. Il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, che gli ha già comportato la sospensione dalla squadra per due settimane, non resterà impunito.

Il patron Al-Khelaifi, nonchè lo stesso calciatore, stavano già riflettendo sull’opportunità di esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno, ma gli ultimi accadimenti fanno spostare nettamente l’ago della bilancia verso l’addio. Stesso destino toccherà all’amico e compagno di tante battaglie Neymar Jr., che il club non intende confermare. A conti fatti in attacco, dei Big Three, resterà il solo Kylian Mbappé. Che però presto potrebbe essere raggiunto dal velocissimo bomber africano.

Già, perchè la società parigina, che nel frattempo sta sondando il terreno anche per un certo Rafael Leao, avrebbe eletto proprio Osimhen come erede del fuoriclasse argentino. Il costo di 100 milioni, stabilito dal presidentissimo De Laurentiis solo per iniziare eventualmente a trattare la cessione del suo gioiello, potrebbero essere corrisposti senza troppi patemi dalla riccchissima proprietà qatariota. Che nel frattempo risparmierà decine di milioni di euro di ingaggi dalla partenza dei due campioni ex Barcellona. Per l’attaccante partenopeo si prevede la possibilità di un ritorno in Ligue 1, la lega che lo ha lanciato sul palcoscenico del grande calcio.