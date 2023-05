Juventus, in arrivo il nuovo DS: l’annuncio di Elkann

In casa Juventus è tempo di grandi manovre, in attesa di conoscere il proprio futuro a livello giudiziario. In tal senso è stato scelto il nome del nuovo direttore sportivo, che arriva direttamente dalla Serie A e per il quale è anche arrivato un annuncio importante.

L’attenzione di tutti i tifosi bianconeri, come è normale che sia, è proiettata maggiormente alle questioni giudiziarie che al campo ed al mercato. Al di là di questo e di quelle che saranno le decisioni prese dalle autorità calcistiche, la dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Ed in tal senso il club ha deciso di rompere gli indugi in maniera definitiva per il nome del nuovo direttore sportivo. E stavolta ad esporsi in prima persona è proprio John Elkann, con delle parole che sanno tanto di annuncio.

Juventus, arriva il nuovo direttore sportivo

La situazione, in casa Juventus, è a dir poco difficile da decifrare. I bianconeri, infatti, al momento sono al secondo posto in classifica, ma ci sono due spade di Damocle che pendono sulla loro testa. Stiamo parlando, come è normale che sia, della questione plusvalenze e della manovra stipendi. In tal senso c’è attesa di capire a quanto ammonteranno le due penalizzazioni e, soprattutto, se riguarderanno questa stagione o la prossima.

Nel frattempo, però, dal momento che sarebbe imperdonabile una nuova stagione come quella che si va a concludere, la dirigenza lavora al proprio futuro. Una figura chiave sarà quella del direttore sportivo, che avrà il compito di ricostruire la squadra da consegnare poi nelle mani di Massimiliano Allegri. John Elkann, interrogato sul nome di Cristiano Giuntoli, ha, di fatto, confermato l’interesse della Juve ed ha usato delle parole che per molti hanno il retrogusto di un annuncio: “Ha tante possibilità ed ora toccherà a lui scegliere quella più adatta”.

Giuntoli in bianconero

L’amministratore delegato della Exor, la società che detiene la proprietà della Juventus, non ha, dunque, affatto smentito che tra le parti ci sia un dialogo in corso. Importante, però, la precisazione relativa al fatto che sono tante le strade che si presentano davanti al direttore sportivo del Napoli. Giuntoli, infatti, vanta anche tanti estimatori in Inghilterra e chissà che una avventura all’estero, dopo tanti anni di Serie A, non possa rappresentare uno step ulteriore nella sua carriera. Al di là di questo, le probabilità di vederlo in bianconero sono altissime e crescono minuto dopo minuto.