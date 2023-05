Ultim’ora Spalletti, tutto deciso: l’ultimo inidizio fuga ogni dubbio

By

Il Napoli festeggia il terzo scudetto: grandi dubbi, però, sul futuro di Luciano Spalletti. L’ultimo indizio è eloquente

In casa Napoli continuano i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto. Ieri la passerella al Maradona, per il primo abbraccio tra la squadra ed i suoi tifosi nel catino di Fuorigrotta.

Al termine della gara contro la Fiorentina, infatti, un primo assaggio di festa, con il giro di campo dei protagonisti di questa magnifica stagione, tanta musica, vip del mondo dello spettacolo ad impreziosire una serata che difficilmente dimenticheranno. La squadra è sfilata sul campo, con i calciatori – indossata una maglia personalizzata molto caratteristica – osannati dal pubblico festante.

Un vero e proprio spettacolo per Di Lorenzo e compagni che hanno riportato lo scudetto in azzurro dopo ben 33 anni. Protagonista, però, non solo la squadra. Il Presidente De Laurentiis ha voluto che sfilasse anche ttta la dirigenza, a partire dal vice, il figlio Edoardo, fino a Chiavelli e Giuntoli oltre, naturalmente, a Luciano Spalletti. Emozionato e felicissimo il tecnico toscano, che ha voluto ringraziare i tifosi. “Siete stati i protagonisti di questa avventura fantastica” ha detto Spalletti, concludendo il suo discorso con un eloquente “Vi voglio bene assai“.

Quale futuro per Spalletti: la data dell’incontro con ADL

Il tecnico napoletano ha mandato in visibilio il pubblico di Fuorigrotta, che ora vuole il suo condottiero ancora alla guida degli azzurri. D’altronde De Laurentiis ha rilanciato nel suo discorso. “Quest’anno avrei voluto dedicare a voi anche la Champions League ma nella prossima stagione ci riproveremo” ha detto il patron, desideroso di aprire un ciclo vincente.

Il titolo numero 4 e addirittura la Champions League, per un ADL sempre più ambizioso. Ma quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? Il patron, la sua mossa, l’ha già fatta; ha inviato la pec in cui faceva scattare l’opzione unilaterale di rinnovo automatico per una ulteriore stagione.

Una sorta di mossa obbligata per il patron che ha così inviato un messaggio chiaro al tecnico. Non è però scontato che Spalletti resti, anzi. L’idea di non potersi migliorare dopo il titolo conquistato ed un ritardo nella programmazione del futuro, oltre ad alcune sirene di mercato, potrebbero indurre l’allenatore di Certaldo a cambiare aria a fine stagione.

Di certo se ne saprà di più dopo l’incontro tra patron e tecnico; questo, come afferma Calciomercato.it, dovrebbe arrivare entro il 14 maggio a cena secondo i desiderata di ADL. In questa settimana, quindi, prima della gara contro il Monza, ci sarà l’incontro tanto atteso tra due degli artefici del terzo scudetto che decideranno insieme e di comune accordo se proseguire il rapporto oppure dirsi addio il prossimo 30 giugno.