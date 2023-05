Il Napoli chiude il primo colpo: arriva il gioiello della Serie A

Continua la grande festa per il Napoli, che ha conquistato il terzo scudetto della propria storia.

Dopo lo scudetto conquistato sul campo dell’Udinese lo scorso giovedì, contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona è andata in scena la grande festa per il Napoli.

La squadra di Luciano Spalletti si è resa protagonista di un campionato a dir poco straordinario, che ha portato il club campano a vincere lo scudetto con cinque giornate di anticipo. Nonostante la festa, però, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano. A tal proposito, il primo grande colpo per la società partenopea pare arrivare dall’Udinese.

Il Napoli fa festa e programma il futuro: Samardzic ad un passo

Come detto, il Napoli festeggia il terzo scudetto della propria storia, arrivato grazie al pareggio esterno contro l’Udinese.

Nonostante questo, la dirigenza del club campano è già al lavoro per mettere a segno il primo colpo della prossima sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione con la maglia bianconera, che lo vede a quota cinque reti realizzate e quattro assist forniti in 34 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Luciano Spalletti stravede per il calciatore, e per questo la società si è mossa con largo anticipo per cercare di portarlo a Napoli, vista anche la folta concorrenza. La società partenopea, visto il contratto in scadenza a giugno 2024, può salutare Piotr Zielinski in estate. Ad oggi, infatti, non sembrano esserci novità in merito ad un possibile rinnovo da parte del centrocampista polacco. Vista questa possibilità, Aurelio De Laurentiis si è mosso tempestivamente per arrivare al classe 2002, ritenuto il profilo perfetto per rinforzare la zona centrale del campo.

Il ragazzo è attratto dall’idea di approdare a Napoli, visto che gli consentirebbe di compiere il grande salto. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per gli azzurri, che regalerebbero a Luciano Spalletti un centrocampista dalle grandi qualità e con ampi margini di miglioramento. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli pronto a mettere a segno il primo grande colpo del calciomercato estivo. Lazar Samardzic è sempre più vicino a prendere la strada per Napoli, con Luciano Spalletti pronto ad accoglierlo a braccia aperte.