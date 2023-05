Rivoluzione PSG e Napoli gelato: ora i tifosi tremano

Il Paris Saint Germain inizia a programmare la prossima stagione. Per il club parigino, infatti, si prospetta un’estate molto movimentata.

I transalpini possono rivoluzionare gran parte del reparto avanzato, visto che si preannunciano addii eccellenti. Due dei più grandi calciatori al mondo, infatti, sembrano intenzionati a cambiare aria e provare una nuova avventura.

Stiamo ovviamente Parlando di Neymar e Lionel Messi, pronti a salutare il PSG in estate. Il campione del mondo argentino vedrà scadere il proprio contratto in estate e, visti gli attriti con il club di Al-Khelaifi, il rinnovo non appare un ipotesi possibile. Su di lui c’è il forte interesse di un club saudita, anche se non è da escludere un romantico ritorno al Barcellona.

Oltre a Messi, anche Neymar è pronto a dire addio al club parigino. Il brasiliano classe 1992, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, è pronto a dire addio per provare nuove esperienze. Su di lui c’è il forte interesse della Premier League, con diversi club pronti a fare sul serio per portarlo in Inghilterra. Qualora le due cessioni si verificassero, il Paris Saint Germain ha già in mente i due calciatori da portare sotto la Torre Eiffel.

Il PSG cede le proprie stelle, sostituti individuati: il Napoli ora trema

Il Paris Saint Germain si appresta a salutare le stelle della squadra, Lionel Messi e Neymar. La dirigenza del club, però, non ha intenzione di restare con le mani in mano, tanto da aver già individuato i giusti profili per sostituirli.

Stiamo parlando di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, protagonisti indiscussi della stagione meravigliosa che ha portato il tricolore al Napoli. I due calciatori, che hanno realizzato in totale 42 reti, sono finiti sui taccuini dei più grandi top club europei. Vista la cessione dei due pezzi da novanta, il PSG sembra in vantaggio per assicurarsi le loro prestazioni.

Vista la grande stagione disputata e i contratti di lunga durata ( Osimhen 2025 e Kvaratskhelia 2027), il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è pronto a chiedere non meno di 200 milioni di euro per lasciar partire entrambi. Cifre molti importanti ma senza dubbio alla portata del club parigino, pronto a mettere a segno il doppio colpo per far felice la piazza. Si tratterebbe di due grandi perdite per il Napoli ma che, con i soldi incassati, potrebbe ulteriormente rinforzare la propria rosa con calciatori di grandissimo valore. Il PSG è pronto ad affondare, con Osimhen e Kvaratskhelia pronti a salutare Napoli in vista di nuove sfide. Il popolo azzurro ora trema davvero.