Luis Enrique: cambia tutto, una big pronta a chiudere

Il futuro di Luis Enrique sarà deciso nei prossimi giorni. Una big potrebbe chiudere in poco tempo con il tecnico spagnolo.

E’ tempo di guardare al futuro e Luis Enrique è ormai pronto a tornare in panchina. Il tecnico si è fermato dopo la fine del Mondiale ed ora per lui si potrebbero aprire le porte per un ritorno in un club.

Una big potrebbe chiudere già nelle prossime ore per Luis Enrique ed iniziare a ragionare con maggiora fiducia sulla prossima stagione. Si tratta di una ipotesi assolutamente da verificare, ma possiamo dire che siamo entrati ormai nella fase decisiva anche per decidere il futuro del tecnico.

Calciomercato: Luis Enrique in panchina, c’è la svolta

Luis Enrique è sicuramente uno dei tecnici più seguiti in questo momento della stagione. Sono molto i sondaggi effettuati e si è parlato anche di un possibile passaggio al Chelsea anche se dopo i Blues hanno optato per affidare la panchina a Pochettino e quindi non sposare il progetto con lo spagnolo.

Ma in queste ultime ore sembra ritornare in primo piano una voce che circolava molto nelle scorse ore: Slot, infatti, ha ammesso di voler restare al Feyenoord e a questo punto il Tottenham potrebbe decidere di andare su Luis Enrique e soffiarlo al Napoli. Come riportato dai media italiani, i partenopei hanno messo nel mirino il tecnico spagnolo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure il club inglese la spunterà.

Sicuramente si tratta di una opzione da tenere in considerazione con molta attenzione considerando che il Tottenham ha già sondato il terreno in passato. Naturalmente la palla ora passa a Luis Enrique, chiamato a decidere se sposare il progetto napoletano oppure provare l’esperienza in Premier League, forse un campionato che gli consentirà di esprimere meglio il suo gioco.

Ultime Luis Enrique: duello Tottenham-Napoli

A questo punto per Luis Enrique ci attendiamo un duello tra Tottenham e Napoli. I partenopei in questo momento sembrano essere leggermente in vantaggio considerando che ci sono i contatti in corso e potrebbe giocare la Champions League.

Ma la Premier League stuzzica molto lo spagnolo e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo. Senza dimenticare che, in caso di sì di Luis Enrique al Tottenham, il Napoli potrebbe decidere di puntare tutto su Nagelsmann. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e per questo motivo tutto potrà succedere.