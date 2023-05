“Spalletti e Giuntoli alla Juve”: l’annuncio lascia i tifosi di sasso

Spalletti e Giuntoli alla Juve. E’ davvero possibile che il binomio vincente del Napoli Campione d’Italia si trasferisca in tandem fino a Torino? Un ultimo annuncio cancella i dubbi residui.

Il Vesuvio che erutta lapilli e lava tricolori sembra già un ricordo lontano. Napoli tricolore fa i conti post-scudetto e non sono quelli che i tifosi azzurri amano di più.

All’inizio, infatti, hanno sentito le voci riguardanti il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, colui che ha creato la splendido organico che ha trionfato in campionato con largo anticipo. Non solo si è parlato di addio con un contratto ancora in essere e con scadenza 2024, ma addirittura di un suo quasi sicuro approdo presso la nemica giurata, la Juventus. Quasi non bastasse questa ormai quasi notizia, ecco scoppiare il caso-Luciano Spalletti. Colui che ha plasmato la splendida squadra neocampione d’Italia.

Puntuali sono arrivate le ondivaghe voci. Spalletti rimane sicuramente a Napoli. No, Spalletti va via. E poi i presunti malumori con il presidente Aurelio De Laurentiis ed infine l’ipotesi più agghiacciante per i tifosi partenopei: Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è lui il dopo Massimiliano Allegri. Il tandem vincente dello scudetto azzurro in direzione della sabauda Torino. Uno scenario possibile? Massimo Orlando ha parlato della vicenda Giuntoli–Spalletti–Juventus.

Spalletti e Giuntoli alla Juve, nuovi indizi

Massimo Orlando, ex grande talento del calcio italiano con un breve passato in bianconero prima del suo trasferimento alla Fiorentina nell’ambito dell’affare che ha portato Roberto Baggio alla Juventus, ha parlato del futuro della società bianconera intervenendo ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

Massimo Orlando ha fatto un quadro dell’attuale situazione all’interno della Juventus sottolineando come vi sia un palpabile nervosismo, come sottolineato dallo scambio di battute tra il tecnico Allegri ed il portiere bianconero, Szczesny. Per l’ex calciatore viola il tecnico livornese è stato lasciato solo ed ora che occorre ricostruire la Juventus c’è bisogno di un nome nuovo. E se davvero, come sembra ormai chiaro a tutti, sarà Cristiano Giuntoli il nuovo direttore sportivo della Juventus, ecco che il primo nome che viene in mente come futuro tecnico bianconero è quello di Luciano Spalletti.

Difficile trovare di meglio del duo Giuntoli–Spalletti. Riguardo a tale ipotesi Massimo Orlando dice di avere delle conferme in tal senso, per cui è sempre più forte la sua convinzione che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus la prossima stagione. Il commentatore Rai ha anche aggiunto un’ulteriore “chicca” al suo intervento, affermando che la Juventus sta cercando di trovare un accordo economico con il tecnico livornese per la risoluzione del contratto. E voltare pagina.