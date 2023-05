150 milioni cash, De Laurentiis ‘ridicolizza’ la Juve

Aurelio De Laurentiis progetta già il nuovo Napoli ed è pronto l’affare che ridicolizza la Juventus: 150 milioni cash e colpaccio già deciso

Altro che festa infinita, per il Napoli è già tempo di futuro. I tifosi attendono il 4 giugno e la consegna della coppa al Maradona dopo la sfida con la Sampdoria che chiuderà il campionato, ma per la società sono giorni intensi per programmare la prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis è alle prese con gli addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, due degli artefici dell’annata tricolore. Sono giorni di riflessioni, ma anche di decisioni e il patron dei partenopei non vuole sbagliare nulla per provare a ripetersi il prossimo anno e magari andare ancora più avanti in Champions.

Così mentre dietro la scrivania di Castelvolturno potrebbe finire l’attuale ds dell’Empoli Pietro Accardi, in panchina la lista dei nomi è infinita: si va da Luis Enrique a Conte, passando per Italiano e Gasperini, con Benitez e Nagelsmann inseriti nel lotto di candidati, insieme anche a Thiago Motta e Gallardo. Chiunque arriverà potrebbe non trovare tutti i protagonisti dello scudetto.

Se Kim viaggia verso lo United, grazie alla clausola che mette ‘spalle al muro’ il Napoli, diverso il discorso per Osimhen: De Laurentiis lo cederà soltanto davanti ad un’offerta da 150 milioni di euro. Una cifra che non spaventa United e Psg e che consentirebbe ai partenopei di ricostruire la squadra. Da questo versante, un colpo è già stato deciso: la Juve è avvisata.

Il Napoli vende Osimhen: Juve battuta

Il Napoli, quindi, è pronto a investire i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Victor Osimhen. Un terzo dei 150 milioni che potrebbero arrivare dall’addio del nigeriano, sarebbero utilizzati per acquistare il sostituto, andando a battere proprio la Juventus.

Il nome individuato è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta che al suo primo anno in Serie A è riuscito ad andare in doppia cifra per numero di gol e per assist forniti. Un bottino che ha fatto sì che si accendessero su di lui i riflettori delle big. I bergamaschi vorrebbero tenerlo almeno un altro anno, ma non sarà facile.

Sul 20enne c’è il forte interesse di Juventus e Napoli, con gli azzurri che – venduto Osimhen – potrebbero presentare agli orobici una proposta da 45 milioni di euro, cifra che potrebbe far cadere in tentazione l’Atalanta e lasciare senza scampo la concorrenza bianconera. L’affare è sul tavolo di De Laurentiis che aspetta l’offerta faraonica per il suo numero 9 per poi andare all’assalto di Hojlund: sarà lui il bomber del Napoli scudettato?