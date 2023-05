Koundé ‘sbarca’ in Serie A: lo prende una big

Jules Koundé è ormai ai margini del Barcellona. Per lui potrebbero aprirsi le porte di una big. Ecco le ultime notizie.

A sorpresa Koundé potrebbe lasciare il Barcellona. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i blaugrana non dovrebbero confermare il centrale e per questo motivo si apre una strada importante per il nostro calcio.

Una big di Serie A, infatti, potrebbe decidere di piazzare un colpo importante di calciomercato come Koundé. Stiamo parlato di un centrale giovane e di assoluta qualità e per questo motivo le trattative potrebbero entrare nel vivo nelle prossime settimane. Vedremo se alla fine ci sarà il tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro da parte del club.

Calciomercato: Koundé in Serie A, ecco con chi firma

Jules Koundé è pronto ad arrivare in Serie A dopo una esperienza non sicuramente fortunata con il Barcellona. L’ex Siviglia non rientra più nei piani dei blaugrana e per questo motivo nelle prossime settimane il giocatore potrebbe incontrare il club catalano per comunicare eventualmente una sua volontà di partire per iniziare una nuova esperienza magari lontano anche dalla Spagna per cercare di dare continuità e restare nel giro della nazionale francese.

E Koundé potrebbe essere un nome giusto per il Napoli in caso di partenza di Kim durante il calciomercato estivo. Il francese sembra rappresentare il nome giusto per consentire al futuro tecnico di avere un ruolo molto importante e per questo motivo siamo certi che un tentativo lo farà anche sfruttando i soldi che arriveranno dalla cessione del coreano.

Per il momento nessuna trattativa è in corso, ma al termine del campionato saranno effettuati tutti i ragionamenti del caso per capire se alla fine questa operazione potrà essere messa nero su bianco oppure ci sarà un passo indietro in questo senso. Ma il Napoli pensa a Kounde e presto sono attese delle novità importanti.

Mercato Napoli: idea Koundé per rinforzare la difesa

Il Napoli pensa a Koundé per rinforzare la difesa durante il calciomercato estivo e si tratta di un colpo sicuramente importante soprattutto in caso di addio di Kim. Il coreano, come detto in più di un’occasione, dovrebbe lasciare i partenopei e quindi serve un rinforzo importante e di qualità in quel ruolo.

Vedremo se alla fine ci sarà un tentativo con il Barcellona oppure si farà un passo indietro considerando magari le valutazioni dei blaugrana ed anche del giocatore. Nelle prossime settimane, comunque, si inizierà a capire se questa operazione potrà essere messa nero su bianco.