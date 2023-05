Napoli, addio Kim: super rilancio

Le speranze di trattenere Kim al Napoli si fanno sempre più esigue, c’è un top club che sta rilanciando per avere il difensore coreano.

Kim Min Jae è diventato uno dei protagonisti del Napoli campione d’Italia, l’erede di Koulibaly ha giocato in questa stagione in maniera eccellente e ha attirato, di conseguenza, le attenzioni dei maggiori club europei.

La sorpresa del Napoli scudettato, oltre Kvara, è stata senza dubbio l’impressionante amalgama di Kim all’interno della difesa campana. Una sorta di guerriero nato già pronto, sin dalla prima giornata non ha avuto problemi di inserimento nel campionato italiano.

Come se giocasse da sempre in Italia, il coreano Kim è diventato un baluardo della difesa, un muro difficilmente superabile. I numeri raccolti in campionato sono dalla sua parte, 34 gare con due gol e due assist, quattro cartellini gialli ma soprattutto la sensazione di trovarsi davanti a un campione. Se ne sono accorti i tifosi del Napoli ma anche i direttori sportivi dei top club.

Kim via dal Napoli, dove giocherà

Il futuro del difensore coreano resta sempre più incerto. Pagato circa 20 milioni di euro dal Fenerbahce, la sua quotazione sta salendo sempre più, considerando come le grandi europee hanno tutte bisogno di un centrale affidabile. I top club non lesinano energie ma soprattutto denaro, considerando come c’è anche una clausola di 45 milioni di euro per i club esteri che scatta dal luglio 2023. Perciò, o sarà tolta con un rinnovo questa clausola, o andrà via: Kim verso Manchester o Psg, toccherà capire chi si spingerà oltre.

Gli inglesi sono in vantaggio, non fosse altro per il fatto di essersi mossi in grande anticipo. Kim al Manchester United sarebbe un colpo di rilancio per Ten Hag, viste le tante polemiche che hanno colpito la difesa, in questa stagione andata spesso allo sbando con prestazioni insufficienti di Maguire e soci. La clausola rescissoria non sarebbe un problema, ma c’è la possibilità di un’asta tra club europei a poter impensierire, e non poco, i Red Devils.

Il Psg punta Kim, affiancarlo a Sergio Ramos sarebbe una grande iniezione di fiducia per l’ambiente parigino, in questo caso i francesi alzerebbero la posta in palio, partendo da almeno sessanta milioni di euro per averlo. Kim è sempre più cercato, la possibilità di giocare con Messi e Mbappè ovviamente stuzzica, anche se il difensore coreano si è trovato benissimo a Napoli. La cessione, stando a questi propositi, sembra però inevitabile, il nuovo direttore sportivo degli azzurri dovrà trovare sin da subito un’altra valida alternativa.