Maldini-Spalletti, cos’è successo nel tunnel: il retroscena dell’ex capitano

Paolo Maldini-Luciano Spalletti: ecco il retroscena del dirigente rossonero su quanto realmente accaduto nel tunnel

Tra le qualità di Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli campione d’Italia (per la terza volta nella sua storia), c’è sicuramente quella di riuscire a trasmettere ai ragazzi che allena la sua filosofia di gioco.

Pochi ma chiari concetti di gioco che anche per questo i suoi ragazzi non hanno difficoltà ad applicare in campo. Non solo. Gli sono anche riconoscenti in quanto con poche ma chiare parole spiega loro cosa devono fare in campo permettendo loro di esprimere tutto il loro potenziale.

Prova n’è l’abbraccio del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo la sua perla balistica nel match, al “Maradona”, contro l’Inter, con tanto di spiegazione nel post-match: “Spalletti ha fatto tantissimo per me e per la squadra“. Più chiaro di così. Tuttavia, il tecnico di Certaldo perde tale dono della chiarezza dialettica durante le conferenze stampa dove spesso è fumoso e si avviluppa in inconcludenti giri di parole.

Maldini, ecco la verità: “Con Spalletti non ci siamo chiariti”

Non per nulla in relazione al suo ormai certo addio alla panchina azzurra ciò che gli rimproverano addetti ai lavori, opinionisti e gli stessi tifosi è proprio la poca chiarezza. In tutti i suoi ultimi interventi pubblici non ha mai fatto capire le sue reali intenzioni passando la “patata bollente” al Presidente Aurelio De Laurentiis.

Anche in merito all’accesa discussione con il Direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, mentre guadagnavano gli spogliatoi nell’intervallo del match, al “Maradona”, vinto dai rossoneri per 4-0, Spalletti nei giorni successivi ha provato a spiegare quanto accaduto senza però svelare cosa i due si siano realmente detti.

Ebbene, a distanza di due mesi dal quel duro faccia a faccia, ci ha pensato il dirigente rossonero, ospite di “Muccio selvaggio”, il podcast del rapper Fedez, a rivelare alcuni interessanti retroscena: “No, con Spalletti non ci siamo chiariti, ma la cosa bella della maturità è questa. È venuta fuori quella frase che non ho mai detto (“Non rompete i co**ioni, avete vinto il campionato, ndr)”.

Paolo Maldini si è poi giustificato rimarcando che la sua intenzione era che i suoi ragazzi non lo guardassero litigare con Spalletti. Non voleva che il loro alterco, la cui scintilla è stata l’intromissione del dirigente rossonero mentre Spalletti chiedeva all’arbitro Rapuano chiarimenti su un giallo a Lobotcka, rubasse la scena ai suoi ragazzi dal momento che “i protagonisti erano i giocatori”. Vista la prospettiva di un anno sabbatico, Luciano Spalletti avrà modo di riflettere sul suo diverbio con Paolo Maldini e forse ci farà pervenire la sua versione dei fatti. “Chiaramente” alla sua maniera.