Alex Sandro nella bufera: è un massacro

4. 4,5. Anche un 3. Questi sono i giudizi della stampa specializzata sulla prestazione fornita da Alex Sandro ad Empoli, nella giornata forse più buia della già tormentata stagione bianconera. Il brasiliano, apparso distratto ed impreciso, è entrato nel vortice delle critiche. Non che, durante l’anno, già non si fossero levati giudizi negativi riguardanti il suo deludente campionato, ma la gara del ‘Castellani’ ha dato adito ad una bocciatura che ormai è da ritenere definitiva.

Ma facciamo un passo indietro. Prima che, nelle strategie di mercato della Juve, non emergesse l’urgenza e la necessità di trovare un sostituto all’infortunato Pogba, fermatosi già nella prima amichevole dell’anno, a metà dello scorso luglio, contro il Chivas Guadalajara, e prima di accorgersi che servisse un attaccante – poi trovato in Arkadiusz Milik – la stessa dirigenza era impegnata nella ricerca di un terzino sinistro.

Si pensava, e i fatti hanno confermato la triste realtà, che Alex Sandro non potesse fornire adeguate garanzie. Che fosse bollito. Che fosse alla fine della sua avventura bianconera, iniziata nel 2015. Mai sospetti furono più fondati.

Prima dell’arrivo di Paredes e del bomber polacco, e ancor prima dell’acqusito di Gleison Bremer, la Juve era già sulle tracce di gente come Renan Lodi, Tagliafico, Alex Grimaldo. Tutti interpreti del ruolo che non si pensava potesse essere ricoperto con affidabilità dall’ex Porto.

Le mutate esigenze di mercato hanno portato la dirigenza a destinareil restante budget di mercato sui succitati colpi a centrocampo e in attacco. Ma il problema è poi emerso in tutta la sua gravità all’interno di un stagione già grottesca – o ‘folkloristica, come l’ha definita Allegri – del club bianconero.

Dicevamo di Empoli, e del massacro mediatico che ha investito il sudamericano. Intervenuto in diretta a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, un ex juventino DOC come Fabrizio Ravanelli ci è andato giù pesante: “Avete visto come è uscito Alex Sandro ? Lì è anche mancanza di rispetto verso chi entra, verso la maglia che porti. Dex calciatore e tifoso della Juve questo non lo accetto. Purtroppo, è scattato il rinnovo automatico“, ha dichiarato Penna Bianca a proposito del comportamento tenuto dal brasiliano al momento del cambio. Per non parlare poi della prestazione, sulla quale il perugino si è soffermato con giudizi tutt’altro che lusinghieri.

Ad inizio stagione Alex Sandro aveva il contratto in scadenza. Si pensava ad un addio a ‘zero’ ma, come si evince dalle stesse parole di Ravanelli, è scattato il rinnovo che lega il terzino al club piemontese per un altro anno. Un bel problema, considerando l’ingaggio e il conclamato declino di quello che fino a qualche anno fa era tra i laterali migliori al mondo.