Nuovo caso ‘alla Higuain’: tradimento sull’asse Juve-Napoli

Ancora un cambio di casacca tra Juventus e Napoli sarebbe possibile, i tifosi non lo gradirebbero affatto, ecco di chi si parla.

Più una squadra diventa forte e più dovrà fare i conti con le migliori del campionato. In effetti, di “tradimenti”, i tifosi partenopei negli anni ne avevano subiti pochi. Non erano stati così tanti a trasferirsi dal capoluogo campano alla Juventus, rivale tanto poco ben voluta, di cui per esempio si ricordava un passaggio di José Altafini nel 1972.

Ben presto, il nomignolo di ‘Core ‘ngrato’ se lo prenderà un altro sudamericano. Altafini dovrà attendere un po’, ma nel calcio, anche quarantaquattro anni non sono poi così tanti. I tifosi, a dimenticare un tradimento per arrabbiarsi per quello nuovo, ci mettono poco. Infatti, quando dopo tre anni e 91 gol andò via Gonzalo Higuain, non furono certo pochi ad ammettere di averlo amato, ma di non volerlo sentire neanche più nominare.

Nuovo tradimento Juve-Napoli: trasferimento clamoroso

A dirla tutta, il nome della punta argentina lo sentiranno ancora per poco. Due buone stagioni alla Juve, poi si perde tra Milan, Chelsea, ancora Juventus ed infine, Inter Miami. Intanto il Napoli è andato così avanti che ha persino vinto il suo terzo scudetto e dell’argentino, in tanti si sono quasi dimenticati. Il presente però esiste e bianconeri ed azzurri sono ancora due tra i migliori club d’Italia.

E questo può voler dire solo una cosa, che prima o poi qualche altro passaggio da Torino a Napoli o viceversa, ci sarà. Stavolta però, stando alle voci di mercato, sarebbero i tifosi napoletani ad esultare. Una bella suggestione è stata lanciata da poco da fichajes.net. Riguarda proprio le due squadre ed un calciatore in particolare.

Secondo quanto si legge dal portale che parla di mercato, Angel Di Maria sarebbe finito nel mirino di diverse società, tra cui il Napoli. Campione del mondo nel 2022, ha fatto vedere sprazzi di gran calcio anche in Serie A, nonostante i 35 anni, ma la discontinuità fisica non avrebbe convinto la Juve.

Di Maria quindi andrà via e cercherà un’altra meta. Gli azzurri potrebbero pensare ad un profilo del genere per almeno un anno, per aumentare l’appeal e l’esperienza europea. Altrimenti, lui che ex anche del Real Madrid, potrebbe pensare ad un altro tradimento. A seguire il classe ’88, ci sarebbero infatti anche Atletico Madrid e Barcellona. Per ora sembra molto più probabile che El Fideo lasci l’Italia dopo un solo anno di esperienza.