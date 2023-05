Antonella Fiordelisi si apre la camicia: fan senza fiato

Antonella Fiordelisi è stata la grande e discussa protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ora si gode la sua storia d’amore

Influencer, modella, atleta di talento, personaggio televisivo di successo: tutto questo e forse anche di più è Antonella Fiordelisi, la venticinquenne schermitrice di Salerno che è balzata agli onori della cronaca, in particolare quella rosa, in virtù della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Una presenza all’interno della casa più spiata d’Italia che per l’intera durata del reality trasmesso sulle reti Mediaset ha sollevato polemiche e accese discussioni, sia dentro il bunker che sui social. Ma che al tempo stesso le ha garantito una crescita esponenziale in termini di popolarità.

Lo dimostra il numero in costante aumento dei followers che hanno deciso di condividere il suo profilo Instagram: ad oggi sono quasi due milioni, una cifra di assoluto rispetto. Ma l’esperienza del Grande Fratello ha portato in dote alla splendida Antonella un dono ancora più importante: la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore del programma Forum con il quale è nata una relazione travolgente e passionale.

Una storia che in realtà ha fatto discutere gli altri concorrenti del reality, convinti a lungo che la liaison tra i due fosse in realtà costruita, una trovata di marketing pensata per dare maggiore visibilità ad entrambi. Ma la Fiordelisi e Donnamaria non hanno ascoltato niente e nessuno andando avanti per la propria strada.

Antonella Fiordelisi fa girare la testa ai fan: lo scatto è a dir poco da urlo

Una volta usciti dal bunker hanno continuato a frequentarsi consolidando la loro relazione. Antonella ha reso poi ancora più costante la sua presenza sui social, grazie alla pubblicazione di foto spesso intriganti, a tratti anche piccanti. Una delle ultime ad esempio la ritrae all’interno di una macchina con la testa appoggiata a un braccio e con indosso una camicia aperta sul davanti.

Aperta quanto basta per lasciar intravedere il suo florido decolleté. Lo scatto ha da svuto fatto il pieno di like e di commenti entusiastici di migliaia di fan che sperano prima o poi di rivederla in televisione, magari come concorrente di un nuovo reality. La Fiordelisi però in questo momento sembra molto più concentrata a coltivare il suo amore per Edoardo Donnamaria che a tornare sul piccolo schermo.