Aderenza che fa sognare: Elodie lascia tutti di sasso

Elodie è sempre più protagonista sia nel mondo della musica italiana che sui social, le sue ultime foto sono subito virali e apprezzatissime dai fan.

La cantante italiana paragonata a Beyoncè è in grande ascesa, il nuovo singolo realizzato con Marco Mengoni sta già scalando le classifiche. Un nuovo look con aderenza in bella evidenza per Elodie fa il pieno dei like.

È un momento d’oro per Elodie, una delle artiste italiane sicuramente più apprezzate nel panorama musicale. I suoi pezzi sono tra i più ascoltati e scaricati, i numeri raccolti in questi ultimi mesi confermano come sia ormai maturata come la grande stella della musica leggera.

Elodie piace per i brani ma soprattutto per il suo look, sempre al passo con i tempi e che spesso anticipa le mode. Ama variare continuamente e lo ha fatto anche stavolta, nel diventare la testimonial di una cantina sui social. Vino e sensualità sono un mix efficace per una delle artiste più amate dal pubblico italiano.

Elodie, un’aderenza da sogno

L’artista romana è ormai al centro dell’attenzione, si sta godendo il meritato successo dopo una gavetta e una vita non certo facile. Dagli esordi ad Amici passando per il festival di Sanremo, è cresciuta sempre più diventando un personaggio sui social. Un’influencer che fa parlare di sé per la storia d’amore con Andrea Iannone che procede a gonfie vele, ma anche per i suoi look sempre dinamici. Anche in questo caso, la aderenza mostra Elodie in forma, sempre più apprezzata dai fan.

Sguardo ammaliante come pochi, riesce a mettere d’accordo il pubblico maschile e quello femminile, riuscendo in un’impresa quasi universale. Ha superato i tre milioni di fan con le suo foto, le donne apprezzano Elodie per i suoi brani e per la voglia di mettersi in gioco, mentre il pubblico maschile senza dubbio ne apprezza le forme e un fisico sempre asciutto sul palco, come una vera e propria regina del pop.

Elodie è diventata testimonial, a lei è stata dedicata anche una bottiglia, sta diventando anche un brand ormai. Il suo percorso è in netta crescita, la musica italiana ha trovato una protagonista importante per il presente e il prossimo futuro. La missione è quella di una definitiva consacrazione, che potrebbe passare proprio da un’eventuale vittoria al festival di Sanremo e alla successiva partecipazione all’Eurofestival. Una doppietta che potrebbe consacrarla anche su scala mondiale.