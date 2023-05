Ultim’ora Napoli, il nuovo allenatore è un nome insospettabile: annuncio ufficiale

By

Qualcuno si dice addirittura sicuro di saperlo, ecco chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, un nome internazionale.

Adesso di nomi se ne sentono tanti e per un paio di settimane almeno, se ne faranno ancora tantissimi. Luciano Spalletti molto probabilmente, quasi certamente, lascerà libera la panchina del Napoli e cioè quella dei campioni d’Italia in carica. Gli azzurri saranno quindi anche testa di serie in Champions League oltre a dare al prossimo tecnico, la possibilità di allenare nomi di livello.

La società napoletana, qualora Spalletti e De Laurentiis avessero davvero deciso di dirsi addio, starebbe quindi pensando già al futuro e di una cosa possono essere sicuri i tifosi partenopei: sarà ancora più che roseo. Infatti, non è detto che il Napoli ceda diversi dei propri calciatori migliori, anche se il mercato ha gran voce in questi giorni. E seppur fosse, i soldi in entrata consentirebbero ovviamente di avere ancora una rosa per tentare di rivincere il tricolore. L’allenatore, lo dovrà indovinare ADL.

Ufficiale Napoli: scelto il nuovo allenatore

Quando arrivò Luciano Spalletti erano molti i supporters ad essere un po’ diffidenti, visto che in Italia, il tecnico di Certaldo non aveva mai vinto. Però eccoci oggi, il terzo tecnico della storia a vincere uno scudetto a Napoli, è proprio lui. Ora, i nomi sono tantissimi ma sicuramente ne potrà arrivare solo uno e così la tifoseria, come quasi sempre succede, sarà di nuovo divisa tra chi ha fiducia e chi vorrà prima vedere il nuovo allenatore all’opera.

Intanto, il noto giornalista, Sandro Sabatini ha detto la sua all’interno della seguitissima trasmissione tv, Pressing. A dire il vero il suo non è un nome del tutto nuovo ai media che avevano lanciato anche questa particolare suggestione negli scorsi giorni. L’allenatore per il prossimo anno, secondo il giornalista, sarebbe già stato scelto: Diego Pablo Simeone.

Un’idea che piacerebbe per tanti motivi alla tifoseria. Argentino ed amico di Diego Armando Maradona, basterebbe solo questo per esser ben voluto. In più però, l’ex centrocampista è anche il padre di Giovanni Simeone, l’attaccante del Napoli che ha vinto lo scudetto al primo colpo all’ombra del Vesuvio.

Sembrerebbe che dopo dodici anni, Simeone voglia provare altre avventure e per questo, lasciare l’Atletico Madrid. Quella del ‘Maradona’ è diventata una voce molto diffusa nelle ultime ore, ma c’è da ragionare sulla praticità della cosa. Il Cholo predilige un calcio fatto di adrenalina e muscoli, anche se al suo Atletico spesso non è mancata la fantasia lì davanti. Se possa essere o meno adatto alla rosa attuale comunque, è una cosa che senz’altro avrà già fatto riflettere la presidenza azzurra.