Zaira Nara a Cannes: il vestito è praticamente trasparente

La bellissima conduttrice argentina ha lasciato tutti a bocca aperta a Cannes: l’abito da sera è da capogiro

Dici ‘Nara’ e pensi a lei, Wanda. La chiacchieratissima e bellissima showgirl e conduttrice argentina già conosciuta da anni al pubblico italiano per le sue tormentate (e torbide, secondo qualcuno) relazioni semtimentali.

Dapprima col primo marito Maxi Lopez poi, dopo il divorzio da quest’ultimo, con Mauro Icardi, ex giocatore nonchè Capitano dell’Inter. Per spiegare la popolrità di Wanda basterebbe sfogliare una qualunque rivista di gossip o prendere atto dl numero di followers su Instagram: oltre 16 milioni. Un successo planetario.

C’è però un’altra Nara, apprezzata e stimata conduttrice albiceleste, di due anni più piccola rispetto alla prorompente Wanda. È lei, Zaira, la sorella minore della moglie del calciatore argentino. Mediaticamente più soft, pur con i suoi 5,6 milioni di seguaci sui social media, l’ex concorrente di Bailando 2010, la versione argentina di Ballando con le stelle, non ha nulla da invidiare alla sorella in termini di bellezza.

Non a caso sempre nel 2010 è stata classificata, secondo la rivista FHM, la quarantasettesima donna più sexy del mondo. Un onore e un privilegio che l’esplosiva consanguinea non può vantare nel suo curriculum. Negli ultimi giorni la sensuale Zaira è salita alla ribalta delle cronache per la sua presenza al rinomato Festival di Cannes. Occasione giusta per sfoggiare un vestito che non è affatto passato inosservato.

Zaira Nara da impazzire: trasparenza da urlo

Eccola, la meno famosa delle donne Nara, assolute dominatrici della scena glamour nel loro paese e non solo. Affacciata su una terrazza che campeggia su una piscina, in una location che definire da urlo è dire poco, Zaira fa mostra della sua invidiabile silhouette. Lo scintillante vestito sembra cucito addosso al suo corpo da supermodella. Ma non serve una lente d’ingrandimento per scovare un altro particolare. Tanto evidente quato motivo di apprezzamento tra i suoi numerosi fans.

Trasparenza e sensualità dilagante. Questo comunica l’abito da sera di Zaira, tra le bellezze più apprezzate della notissima kermesse della Costa Azzurra. Se Wanda quotidianamente posta le sue generose forme su Instagram, questa è la risposta della sorella a cotanta abbondanza di forme.

Una bellezza differente, meno esplosiva e più elegante, ma non per questo meno ricercata dagli appassionati del genere. La stella di Zaira brilla nel cielo di Cannes senza l’aiuto di ingombranti sorelle, impegnate quasi ogni giorno a far luce sui presunti tradimenti del marito calciatore.