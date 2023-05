Valentino Rossi, spunta un retroscena assurdo: è successo di notte

La MotoGP al giorno d’oggi continua a parlare italiano nonostante il ritiro di Valentino Rossi. A proposito del ‘Dottore’ un suo ex compagno di squadra ha raccontato un aneddoto

Lunga pausa per il mondiale di MotoGP che riprenderà nel weekend che porterà alla gara dell’11 giugno che si correrà in Italia. La pista di casa per alcuni piloti azzurri che sono peraltro anche in lotta per il titolo, dopo il successo dello scorso anno di Pecco Bagnaia.

Oltre all’erede diretto di Valentino Rossi spicca infatti anche Marco Bezzecchi, che prova ad incalzare da dietro con la sua Ducati ad un solo punto di distanza dal campione del Mondo in carica. Una nuova golden age per il motorsport italiano, che ha perso una leggenda come lo stesso ‘Dottore’ ritiratosi nel 2021 al culmine di una carriera stratosferica che lo ha fatto entrare nell’olimpo degli sportivi azzurri più influenti di sempre.

Un corridore leggendario che ha fatto da fonte ispiratrice per tantissimi altri piloti che hanno avuto modo di calcare i palcoscenici più importanti della MotoGP. Idolo in Italia così come nel resto del mondo, come testimoniano alcuni estimatori di spicco anche tra i colleghi più giovani di altre nazionalità.

Tra questi anche l’ex compagno in Yamaha, Maverick Vinales, che ai tempi del campionato vinto in Moto3 sembrava promettere una carriera molto più luminosa. I problemi per lo spagnolo classe 1995 però non sono mancati.

Il retroscena di Vinales su Valentino Rossi: “Non ho dormito”

Una convivenza particolare quella tra Vinales e Rossi, che ha anche portato ad un curioso episodio capitato proprio allo spagnolo che ora corre per l’Aprilia.

In un’intervista al podcast di Lluis Zuniga, l’ex Yamaha ha parlato di un retroscena capitato proprio quando condivideva il box con lo stesso Rossi: “Il 2017 è stato un anno complicato. Ricordo che a Le Mans ho battuto Valentino Rossi e quel giorno non ho dormito perché era il mio idolo“.

Un’emozione molto forte quindi per Vinales che ha poi visto andare verso il basso le quotazioni di una carriera che sarebbe potuta essere molto più luminosa: “Ha iniziato ad andare tutto storto da Barcellona. Il team mi disse di valutare cinque telai e non ho capito nulla. Al ricordo mi arrabbio ancora, avevamo la moto migliore in quel momento. Ma hanno deciso di cambiare alcune cose e non è andata bene”.

Da Barcellona nel 2017 ha quindi iniziato a perdere il Mondiale con la Yamaha e non sono mancati ulteriori colpi di scena nella vita motoristica di Vinales, che ora è lontano dalla corsa al titolo in MotoGp.