Niente più VAR in campionato: il presidente ha deciso, il motivo

A partire dalla prossima stagione ci potrebbero essere incredibili novità di campo e non solo. Una di queste riguarderebbe il VAR, aiutante e compagna degli arbitri e delle squadre in campo. Da quando è stata introdotta, però, questa tecnologia è stata più criticata che altro, ed è per questo che nel corso degli anni sono state proposte diverse soluzioni per migliorarla.

A quanto pare, però, nonostante la convivenza vada avanti già da diversi anni, alcuni campionati non sono riusciti ancora a sfruttare ed apprezzare al meglio il VAR. Addirittura, stando alle ultime notizie, una delle principali leghe europee è addirittura pronta e decisa a non farne più uso, stravolgendo nuovamente il mondo del calcio.

La lega abbandona il VAR: decisione presa, le ultime

Dopo neanche 10 anni ill legame fra il calcio ed il VAR sembra essere già giunto ai titoli di coda. Questo potrebbe rappresentare essere il fallimento di questa tecnologia sulla quale si erano riservate tantissime speranze nel momento in cui venne introdotta.

L’obiettivo del VAR era quello di migliorare il calcio ed aiutare nelle scelte complicate gli arbitri, ma questa novità, se così vorremmo chiamarla, non ha fatto altro che alimentare sempre più polemiche portando spesso agli organi competenti a compiere delle approfondite riflessioni in merito alla sua utilità. Fino ad oggi, però, nessuna federazione ha avuto il coraggio di provare a fare qualcosa per cambiare la situazione, né la FIFA e tantomeno la UEFA, che anzi hanno sempre supportato il VAR. A quanto pare, però, lo stesso pensiero non è condiviso da uno dei principali campionati europei, che in vista della prossima stagione è pronto a prendere una drastica e rivoluzionaria decisione.

Stando infatti a quanto riportato da El Larguero, il presidente del La Liga Javier Tebas è deciso ad abbondare l’uso del VAR nella massima serie spagnola.

LaLiga, la lega dice basta al VAR: svolta storica

A quanto pare a partire dalla prossima stagione LaLiga potrebbe fare a meno del VAR. Questa decisione è stata presa direttamente dal presidente Javier Tebas che, con l’appoggio dei suoi delegati, è pronto a fare a meno di questa -tanto importante altrove- tecnologia.

Qualora questa decisione dovesse essere ufficializzata, per il calcio spagnolo potrebbe non trattarsi di una perdita eclatante, visto che da tempo alcuni fazioni del movimento iberico chiedono a gran voce una l’abolizione del VAR che, in diverse occasioni, in Spagna ha peccato.

LaLiga pronto ad abolire il VAR: il motivo

La motivazione dietro la scelta de LaLiga di abolire il VAR non ha nulla di che filosofico o tecnico. Il motivo principale per il quale il campionato spagnolo è pronto a fare a meno di questa tecnologia è di stampo prettamente economico.

Secondo El Largureo, infatti, LaLiga si è detta contraria e stufa di pagare circa 3 milioni di euro per l’utilizzo del VAR.