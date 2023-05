Rottura e addio: Bernardeschi torna in Serie A

Federico Bernardeschi è pronto per una nuova chance in Serie A dopo il flop con il Toronto e un ultimo posto in MLS che ha portato numerose polemiche.

Non vuole perdere la Nazionale italiana contando sulla stima di Roberto Mancini e cerca il rilancio nel nostro campionato, a sorpresa c’è una big che potrebbe investire sul suo rilancio per la prossima stagione.

Federico Bernardeschi da anni è sempre al centro delle polemiche, protagonista più per le sue dichiarazioni che per i gol e gli assist. Lo sfogo con il Toronto lo ha portato a una situazione non facile in Canada, il club aveva investito sul suo ingaggio con grande fiducia, l’ultimo posto e le critiche rivolte dall’italiano alla squadra e al tecnico Bradley non sono state digerite facilmente.

Una cessione, magari in prestito, potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Bernardeschi cerca un ritorno nel campionato italiano, anche se non sarà facile trovare l’accordo economico, ma con un po’ di buona volontà e qualche rinuncia si aprirebbero le porte di una big.

Bernardeschi in una big, colpo a sorpresa

Il flop alla Juventus è ancora ricordato dai tifosi bianconeri, costò quaranta milioni di euro dalla Fiorentina e non ha portato quel salto di qualità previsto. Da ipotetico futuro numero 10 a riserva sempre più sgradita, la sua incisività in porta è stata pressoché nulla: dodici gol in 183 partite ufficiali con la Juve sono un bottino molto gramo. La grande occasione sta arrivando a sorpresa, può rilanciarsi in Italia: la Roma punta Bernardeschi, è un colpo che farà discutere.

I giallorossi potrebbero ottenere Bernardeschi dal Toronto, chiaramente non con l’aspettativa di portare in squadra un uomo gol (in Canada 11 reti in due stagioni, giocando molto più vicino alla porta), quanto un esterno utile per il turnover e da alternare sulle fasce, ruolo dove i giallorossi hanno sempre qualche carenza. A destra o a sinistra, Mourinho in questa stagione ha avuto problemi, la soluzione Bernardeschi potrebbe portare a risolvere un po’ di problemi.

Bernardeschi alla Roma per la Nazionale, può riconquistarla tornando al suo ruolo originario di esterno destro a tutta fascia, come ai tempi di Paulo Sousa alla Fiorentina. Più difficile un impiego sulla zona mancina del campo, tra Spinazzola, Zalewski ed El Shaarawy (gli ultimi due adattati) la Roma se l’è sempre cavata. I cinque milioni di euro di ingaggio rimangono ancora il problema principale: i giallorossi potrebbero pagare metà ingaggio, il Toronto concederà questa chance?