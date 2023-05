Firma col Napoli, il primo colpo è servito: che affare

Nel bel mezzo della tempesta arriva finalmente una notizia positiva: la firma del campione è a un passo.

Il Napoli è campione d’Italia e il prossimo 4 giugno, al termine della gara con la retrocessa Sampdoria, alzerà quello Scudetto che sognava da 33 anni. Sarà una soddisfazione immensa per la città ma soprattutto per la squadra, la quale si è meritata ampiamente questo successo.

Il momento è fantastico, in città non si conosce altra parola se non “festa”, ma alcune nubi all’orizzonte hanno quantomeno interrotto il clima di gioia che si respirava da fine aprile. Luciano Spalletti molto probabilmente non sarà più l’allenatore del Napoli, uno dei mastermind di questa stagione ha pubblicamente confessato, seppur in maniera criptica, di volersi prendere un anno di stop.

Una notizia questa molto sconfortante visto il legame che si era creato tra tecnico e ambiente, ma i tifosi azzurri possono quantomeno esultare per la firma che arriverà nelle prossime giornate.

Napoi, firma a un passo: prolungamento in arrivo

C’è da dire che è molto difficile individuare un solo giocatore che ha avuto la forza di caricarsi la squadra. Perché sin dai primi scontri stagionali una cosa si era ben capita: la forza del Napoli di Spalletti è stata sempre il gruppo, l’unità dei calciatori accomunati dal medesimo scopo.

Tuttavia, se dobbiamo trovare un nome che più degli altri ha trascinato la squadra nei vari momenti di quest’anno quello è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, un diamante puro venuto dalla Georgia che ha trascinato il popolo napoletano a suon di giocate e reti sensazionali. Uno dei colpi più importanti della scorsa estate pagato 11,5 milioni di euro: un affare clamoroso che dimostra che si può fare grande calcio senza spendere per forza milioni e milioni.

E proprio il figlio della Georgia è ormai a un passo dalla firma del suo nuovo contratto che lo legherà alla società azzurra fino al 2028. Lo riferisce il Corriere dello Sport che conferma anche il sostanziale aumento di stipendio di Kvara: da 1,4 milioni si passa a 2,5 milioni più bonus. Dunque, se Kim Min Jae e Victor Osimhen rimangono in dubbio, il georgiano ha intenzione di proseguire la sua esperienza azzurra perché ha capito che solo all’ombra del Vesuvio può crescere a dismisura per diventare uno dei più forti del mondo.

Khvicha si è meritato ampiamente questo aumento di contratto ed egli non vede l’ora di confermarsi a grandi livelli, anche con il nuovo allenatore che verrà che saprà sicuramente valorizzarlo appieno come ha fatto Spalletti.