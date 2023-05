Napoli: c’è il PSG, pazza idea di ADL per la panchina

Il Napoli starebbe pensando ad un profilo da urlo per la possibile successione di Luciano Spalletti: la pazza idea

Dopo la festa Scudetto del 4 giugno, potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali per la prossima stagione. In bilico la posizione di Luciano Spalletti, che ha mostrato il suo vero amore con il suo primo tatuaggio disegnato sulla pelle. Lo Scudetto gli è entrato nel cuore e nella mente dimostrando il suo attaccamento ai colori azzurri.

Il presidente De Laurentiis dovrà comunicare la decisione su Luciano Spalletti per proseguire o meno la sua avventura alla guida della compagine partenopea. L’allenatore toscano potrebbe restare anche un anno fermo per riposarsi dopo un’annata davvero molto intensa. Lo Scudetto è tornato a Napoli dopo ben 33 anni: un trionfo che resterà per sempre nella storia azzurra. Ora i tifosi sono impazienti di conoscere il futuro del tecnico di Certaldo, che è sempre molto vicino all’ambiente partenopeo. Dopo le polemiche dello scorso anno, i tifosi hanno mostrato tanta vicinanza nei confronti dell’allenatore toscano, ormai diventato uno degli idoli dopo il successo insperato.

Napoli, Luis Enrique nell’orbita Psg: ora tutto cambia

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il Psg si è inserito nella corsa per Luis Enrique. L’allenatore spagnolo è fermo da tempo dopo l’avventura deludente alla guida della Nazionale spagnola al Mondiale in Qatar. Il presidente dei partenopei aveva pensato a lui, ma ora tutto potrebbe cambiare con il colpo di scena. Una pazza idea per far contenti anche la piazza che è sempre in attesa di nuove comunicazioni ufficiali.

Così il presidente De Laurentiis starebbe pensando anche a nuovi profili alquanto interessanti: su tutti quello dell’allenatore spagnolo, Xabi Alonso, che è stato protagonista di un’ottima Europa League alla guida del Bayer Leverkusen.

L’eliminazione dalla competizione europea è arrivata proprio contro la Roma targata Mourinho, che lo conosce molto bene visto che è stato il suo allenatore ai tempi del Real Madrid. Xabi Alonso è un profilo interessante per un calcio moderno e corale: arriva dalla tradizione spagnola prendendo spunto dalle idee di Guardiola. Luis Enrique resta sempre in cima alla lista dei desideri del presidente De Laurentiis, che dovrebbe prendere una decisione in tempi brevi. Le novità sono previste dopo la festa Scudetto in programma il 4 giugno con uno spettacolo da sogno nel post-partita di Napoli-Sampdoria.