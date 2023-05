Napoli, De Laurentiis prepara il nuovo stadio: progetto da brividi

Dopo la vittoria dello scudetto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è scatenato: ora ha in mente un grande progetto per lo stadio “Maradona”, e si tratta di un’idea decisamente ambiziosa: ecco di cosa si tratta



Lo scudetto del Napoli ha letteralmente “gasato” il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è letteralmente scatenato: non solo non si accontenta del tricolore conquistato dopo 33 anni, ma vuole rilanciare alla grande. Ha già dichiarato più di una volta che punta a vincere la Champions League, ma non solo.

In occasione dell’intervista a Fabio Fazio ha spiegato che punta a rilanciare lo stadio “Maradona“. Lo storico impianto di Fuorigrotta è di proprietà del Comune di Napoli, e da anni De Laurentiis chiede una concessione di fatto gratuita per poterlo gestire durante tutta la settimana e non solo quando ci sono le partite. L’attuale canone d’affitto prevede che lo stadio sia gestito dal club solo in occasione delle gare. De Laurentiis, invece, vorrebbe utilizzare l’impianto anche per altri eventi, tra i quali alcuni molto curiosi come matrimoni e comunioni.

Tra l’altro il presidente ha parlato come se le cose fossero già fatte: “Lo stadio poi cambierà parecchio quando lo farò diventare del Napoli. Il Comune ci deve dare la concessione per 99 anni, se no mollo il “Maradona” e lo stadio lo vado a costruire a Caserta – ha tuonato il patron con tanto di velata “minaccia” alle istituzioni – sai come sarebbero contenti i napoletani? Il Comune ci darà lo stadio. Noi spenderemo centinaia di milioni, faremo un museo dove si potrà giocare con Maradona”.

Napoli, il progetto di De Laurentiis per lo stadio è fantastico

E ancora: “Voglio fare i matrimoni al suo interno. Lo stadio deve essere vissuto tutta la settimana, deve poter ospitare concerti, organizzare matrimoni e comunioni. È un luogo straordinario”. Progetti ambiziosi, che dovrebbero riguardare anche la costruzione di parcheggi esterni (oggi assenti) e l’ormai famigerata rimozione della pista d’atletica. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno il progetto sarebbe quello del 2015 (e infatti è un tema che ritorna) e prevede – con la formula del project financing – uno stadio da 41mila posti (oggi la capienza è di 43mila), quindi senza pista di atletica e l’avvicinamento degli spalti della tribuna centrale.

E non manca un museo (a tema Maradona), negozi, 23 skybox, ossia 22 da 12 posti e una centrale da 24. Poi 8 field box e due terrazze ex novo all’altezza dell’attuale “Club 400” e 1011 posti riservati agli sponsor. Ma non finisce qui, perché De Laurentiis vorrebbe anche parcheggi sotterranei (sfruttando quelli costruiti e mai utilizzati per Italia ’90) e perfino un hotel a pochi metri dall’impianto.