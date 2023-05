Spalletti stanco, confessione a De Laurentiis: cosa vuole fare in futuro

Luciano Spalletti ha confermato l’addio al Napoli, una situazione che ora mette in difficoltà Aurelio De Laurentiis nella scelta del nuovo tecnico.

La confessione del mister di Certaldo ha lasciato i tifosi un po’ stupiti, fermarsi un anno per l’allenatore sarà necessario anche per capire cosa fare nel futuro. Ci sono alcune opzioni da valutare, non è un ritiro dal calcio ufficiale.

Vincere uno scudetto può essere anche uno stress, anche dopo averlo di fatto ipotecato a febbraio. Non è l’uomo dei record ma della vittoria più attesa Luciano Spalletti, che ha portato il titolo a Napoli dopo 33 anni ed è entrato nella storia della società.

Storia che si interrompe per troppo amore e per una questione di stanchezza che è emersa. L’allenatore si è tirato indietro, nonostante un contratto rinnovato via pec e un rapporto con Aurelio De Laurentiis basato sulla chiarezza reciproca. Dalle parole del tecnico e dalle opzioni per il futuro, si potrà capire cosa farà Spalletti.

Spalletti, il riposo e una nuova sfida

Luciano Spalletti guarderà la stagione 2023-24 da casa, dopo aver indossato gli stivali e aver accudito i suoi animali. Una decisione contro corrente ma che dimostra come il tecnico non allena di certo né per denaro e né per la voglia di occupare un posto a tutti i costi. Spalletti lascia Napoli, la motivazione è da apprezzare: “Devo “allenare” Matilde, una figlia piccola con la quale non sono mai stato insieme. Ho bisogno di riposarmi, mi sento un po’ stanco e non cambio idea. Si diventa grandi per le decisioni prese, questa l’ho decisa io”.

Dunque, come riporta il Corriere dello Sport il tecnico ha messo in chiaro come sia stato il tecnico a decidere, senza avere la pressione per un addio e con la fiducia della società comunque importante. Non poteva essere altrimenti per l’allenatore che ha vinto uno storico scudetto, e con il rimpianto di non essere arrivato al meglio all’appuntamento contro il Milan in Champions League.

Dopo la pausa, Luciano Spalletti potrebbe tornare comunque in panchina, il tecnico non ha parlato di un addio al calcio e nemmeno di un ritiro. L’allenatore potrebbe così vagliare una soluzione importante, fattibile proprio dall’estate del 2024. Luciano Spalletti ct dell’Italia, in caso di addio di Roberto Mancini il posto in Nazionale sarebbe pressoché appannaggio del mister di Certaldo. Una scelta che sarebbe conciliante con i periodi di pausa, una maglia azzurra da valorizzare dopo quella del Napoli.