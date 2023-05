Dalla nazionale al Napoli: convocazione e colpo di mercato

Il Napoli ci prova, per lui arriverebbe una gran soddisfazione dopo la convocazione in nazionale: che colpo per gli azzurri.

C’è chi andrà via e chi resterà, come ad ogni fine stagione, persino al Napoli. Squadra che ha stracciato il campionato e vinto lo scudetto dopo 33 anni, ma nel quale non tutti a quanto pare, vogliono restare. Non è così però per i calciatori. Del gruppo, nessuno per ora ha messo le mani avanti con grandi pretese, ma ci sono le big che potrebbero iniziare a sborsare tanti soldi.

Un po’ quello che sarebbe successo un anno fa, neanche per tutti. Koulibaly però a quell’età andava ceduto per l’offerta del Chelsea ed il Napoli si è ritrovato con un calciatore del calibro di Kim, in difesa. Oggi allora, la politica è quella: puntare su giovani interessanti e che possano portare ancora trofei in azzurro. Un obiettivo dei Partenopei, piace già a tante squadre.

Dalla nazionale al Napoli: che colpo!

Attenzione, perché i tifosi del Napoli che volessero seguirlo bene, potranno farlo anche tifando un po’ per il loro idolo, Khvicha Kvaratskhelia, visto che il calciatore in questione, a breve affronterà la Georgia. Tra i convocati della Scozia per l’incontro con i georgiani e poi quello con la Norvegia, c’è proprio lui, Steve Clarke non rinuncia a Lewis Ferguson.

Si dice da tempo ormai, che gli azzurri stiano puntando sull’ottimo scozzese classe ’99 e le voci non hanno smesso di insistere. I supporters del Bologna, squadra in cui gioca, si starebbero già arrendendo dal canto loro, all’idea di perderlo dopo una sola stagione. Il centrocampista di Hamilton ha destato l’interesse di mezza Serie A con le sue prestazioni e quest’anno in Emilia, ha segnato 6 gol in 31 presenze.

Ultimo dei quali, proprio domenica scorsa contro la squadra di Luciano Spalletti. Azzurri già ampiamente in ferie, ma anche in vantaggio di 0-2 prima che segnasse lo scozzese per avviare la rimonta. Ferguson è un profilo davvero interessante e può giocare al centro come in una posizione un po’ più arretrata, quindi da mediano. Si pensa anche a lui per sostituire il forte Tanguy Ndombele che non verrà riscattato.

Per il ventitreenne che ha già indossato per 5 volte la maglia scozzese, sarebbe in arrivo una doppia soddisfazione: la convocazione ed una grande squadra che lo compri a breve. Ferguson infatti, non interessa solo agli azzurri e la concorrenza è tanta. Piace anche a Milan e Juventus.