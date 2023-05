Bernardeschi torna in Serie A, addio Toronto: accordo vicino

A quanto pare l’avventura canadese di Federico Bernardeschi sembrerebbe essere già giunta ai titoli di coda. Nonostante ci fossero tutti i presupposti affinché questa potesse essere duratura, gli ultimi problemi di spogliatoi hanno messo alla porta l’italiano.

C’è comunque da dire che piazzarlo nel prossimo calciomercato non sarà un problema per il Toronto, anche perché la Serie A sembrerebbe essere pronta a raccogliere Bernardeschi. Le ipotesi sul tavolo ci sono, ma stando alle ultime notizie l’ex Juventus potrebbe vestire la maglia granata a partire dalla prossima stagione. Nel momento in cui ci sarà l’apertura al trasferimento da parte del giocatore, sarà questione di giorni prima che si formalizzi il tutto.

Calciomercato Serie A, torna Bernardeschi: firma con i granata

A fronte di questo la squadra canadese è pronta a liberare Bernardeschi nel prossimo calciomercato, che nonostante sia un pò uscito fuori dai radar ha comunque diversi estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Italia. Ed è proprio in Serie A che l’ex Juventus potrebbe tornare a giocare nella prossima stagione, visto che un club italiano starebbe seriamente pensando di puntare su di lui.

Stando infatti a quanto riportato dall’odierna rassegna stampa de Il Mattino, edizione Salerno, dopo la conquistata salvezza il presidente Iervolino avrebbe intenzione di rinforzare la Salernitana nel prossimo calciomercato puntando su profili d’esperienza proprio come Federico Bernardeschi. La questione stipendio potrebbe eventualmente intaccare le parti in una trattativa, ma il club granata vuole fare il tanto ambito salto di qualità, e per farlo c’è bisogno di gente nello spogliatoio proprio come l’italiano.