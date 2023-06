Napoli, il tradimento è doppio: torna Koulibaly

La sua prima stagione in Premier League non è stata positiva, e per l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si parla di un ritorno in Serie A

Quando è andato via da Napoli la tifoseria azzurra è stata in lutto per settimane. La perdita di Kalidou Koulibaly sembrava una tragedia. Il difensore senegalese è stato per anni pilastro della squadra partenopea, ed era pronto a vestire anche la fascia di capitano.

Pure l’allenatore Luciano Spalletti sembrava disperato all’idea di perderlo, tanto che promise addirittura di incatenarsi in caso di partenza del senegalese. Dopo alcune dichiarazioni fuorvianti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli (“E’ incedibile”, disse) il giocatore fu ceduto l Chelsea per 40 milioni di euro. Tuttavia non è stata un’esperienza particolarmente felice, anzi. La stagione del senegalese ha risentito dell’annata negativa dei Blues: inizialmente ha faticato a trovare il posto da titolare, faticando poi per il resto della stagione.

Per il club londinese una crisi sportiva senza precedenti, dopo aver investito 600 milioni di euro in solo questa stagione. Ora il Chelsea prepara una serie di uscite alle quali diversi grandi europei prestano particolare attenzione, tra queste ci sarebbe anche l’Inter, che dopo la partenza di Skriniar al PSG dopo la scadenza di contratto il 30 giugno, sarebbe interessato proprio a Koulibaly. Sarebbe quindi un ritorno in Serie A abbastanza clamoroso.

Koulibaly, a sorpresa spunta anche l’Inter

A 31 anni Koulibaly potrebbe essere un ottimo rinforzo per i nerazzurri. Ed è probabile che il difensore in vista della stagione 2023/2024 sia in cerca di un nuovo progetto importante per recuperare la competitività persa in questa stagione. Koulibaly è stato oggetto di molte speculazioni che riguardavano il suo futuro, e questo in particolar modo negli ultimi mesi. Tutto ciò anche a causa delle deludenti prestazioni al suo primo anno a Stamford Bridge.

Da qui quelle voci costanti su una possibile partenza quest’estate per diventare il nuovo leader difensivo dall’Inter, che dovrebbe comunque prepararsi a un investimento importante se vorrà arrivare al difensore senegalese. Per Koulibaly si parla anche di un interesse della Juventus, e quindi ancora in Serie A. In questo caso sarebbe un vero e proprio “smacco”, visto che i bianconeri sono la rivale storica del Napoli. Da capire quindi se il giocatore vorrà già chiudere la sua esperienza in Inghilterra, ma i segnali sono già abbastanza negativi, visto che il nuovo allenatore Pochettino non lo avrebbe messo nella lista dei suoi punti di partenza.