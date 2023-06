Via dalla Roma ma resta in Serie A: panchina a sorpresa per Mourinho

Josè Mourinho potrebbe restare in Serie A, ma occupare clamorosamente una panchina che si sta liberando a sorpresa.

Il tecnico portoghese, dopo aver raggiunto due finali europee consecutive, potrebbe scegliere una destinazione clamorosa, trovando una piazza pronta a supportarlo con una dirigenza che vede in Mourinho l’uomo per il riscatto.

La finale di Europa League ha sancito un ulteriore distacco tra Mourinho e la Roma, intesa come dirigenza. Le accuse nel post gara su una società che non ha mai preso una posizione contro i torti subiti hanno portato al gelo vero e proprio tra le parti, nonostante lo stesso tecnico abbia avuto comunque parole d’elogio per la squadra.

Roma ai minimi termini, Mourinho resterà in Serie A cambiando decisamente obiettivi e con una nuova piazza che potrebbe accoglierlo. Le ultime ipotesi portano a una virata clamorosa, non sarebbe un tradimento ai tifosi giallorossi quanto la necessità di avere una rosa completa e soprattutto una società che possa accontentarlo.

Mourinho resta in Italia, dove allenerà

Le opzioni estere stanno cadendo come foglie. Mauricio Pochettino al Chelsea ha spiazzato in Premier, l’ex mister del Psg trova sempre una panchina di lusso pur non ottenendo risultati strabilianti. Proprio i francesi possono chiudere a breve per Luis Enrique, dunque almeno le due panchine europee più appetibili sono state in pratica occupate. Ce n’è però una terza che si è liberata quasi a sorpresa e il tecnico portoghese sarebbe l’uomo adatto per tutti: Mourinho al Napoli, un’opzione clamorosa per la prossima stagione in Serie A.

L’addio di Luciano Spalletti è stato confermato, il toto panchina in casa campana coinvolge chiaramente altri nomi. Motta, Nagelsmann e Italiano sono tra gli allenatori maggiormente accostati, ma la soluzione dello Special One potrebbe sparigliare tutte le carte in tavola. Secondo Cronache di Napoli, tutto parte da Jorge Mendes che aveva già proposto Sergio Conceicao ai campani, ma ci sono difficoltà con le clausole che lo legano al Porto. Ecco allora come l’opzione b convince forse più di tutti, proponendo Mourinho come ipotesi concreta per il futuro.

Al momento non ci sono stati contatti diretti tra il club e il tecnico, ma il suo agente potrebbe portare questa proposta sul tavolo e Aurelio De Laurentiis ci penserebbe bene. Era un nome papabile anche nell’estate del 2021, quando fu scelto Spalletti, l’esperienza internazionale di Mou sarebbe il passo in avanti richiesto per affrontare la Champions League. Le motivazioni, da entrambe le parti, non mancherebbero per un clamoroso accordo.