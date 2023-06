Titoli di coda con la big: vanno via in 5

La serie A volge al termine, soprattutto in testa alla classifica c’è chi deve sfoltire la rosa. C’è chi già ha iniziato a farlo.

Il campionato italiano sta tagliando il traguardo, una stagione con diverse situazioni decisamente imprevedibili. La Juventus non giocherà la Champions a causa delle sue disavventure giudiziarie.

Il Napoli, imitando il Milan, ha vinto il campionato tra la sorpresa generale. L’Inter di Simone Inzaghi, tecnico che tra gennaio e febbraio 2023 in molti davano ormai lontano dalla Pinetina, ha vinto una Coppa Italia e si giocehrà la finale Champions il 10 giugno contro il milionario City di Guardiola. La Lazio è arrivata seconda, nonostante una rosa che non prevedesse una vera riserva di Immobile.

La Roma, sconfitta in finale di Europa League dal Siviglia, tra una polemica arbitrale e l’altra, rischia di doversi accontentare di un piazzamento in Europa di secondo livello. Infine la Fiorentina. Sconfitta dall’Inter nell’atto finale della Coppa nazionale, si giocherà la Conference League il 7 giugno all’Eden Arena di Praga contro il West Ham.

Roma: Belotti, Wijnaldum e Llorente non resteranno

Chi al momento sembra uscire con le ossa rotta da questa stagione è la Roma di Jose Mourinho. Il ko ai rigori del 31 maggio, oltre a fare male sul campo, farà danni pesanti anche sul bilancio. I giallorossi e la Uefa infatti, lo scorso 3 settembre hanno firmato un settlement agreement di ben cinque anni.

Un’intesa che impegna la Roma a rispettare parametri importanti, oltre al pagamento di una multa di 5 milioni che, laddove Trigoria non centrasse gli obiettivi stabiliti, potrebbe arrivare fino a 35. Se a questo sommiamo il -50 milioni circa derivante dalla mancato accesso alla Champions, ecco che si capisce perché il mercato giallorosso sarà molto complicato.

Soprattutto a questo è dovuto il nervosismo di Jose Mourinho. Il portoghese, dopo il ko col Siviglia ha dichiarato: “I miei giocatori meritano di più, io merito di più”. Il riferimento è alla volontà del club di investire sul mercato, ma i numeri restano tali e certamente non vanno nella direzione auspicata dallo Special One. La Roma infatti ha i quarto monte ingaggi della serie A, con 86,3 milioni lordi. Di più spendono solo Milan (87,6), Inter (133,3) e Juventus (160).

Per tutte queste ragioni, il ds Tiago Pinto è già al lavoro per alleggerire la rosa. In primis, sono tre i giocatori in prestito che lasceranno la Capitale. Georginio Wijnaldum tornerà al PSG, gli resta un altro anno da contratto. Andrea Belotti, ingaggio da 2,8 milioni netti, dovrà trovarsi un’altra squadra. Partirà anche Diego Llorente, arrivato a gennaio per 500.000 euro di prestito oneroso. Il centrale ripartirà dal Leeds, appena retrocesso in Championship.

Mercato: Pinto cerca offerte per Abraham e Ibanez

Questi tre calciatori faranno risparmiare i soldi dell’ingaggio, ma il ds giallorosso cerca offerte per cedere due giocatori che per motivi diversi a Roma non sembrerebbero avere più futuro. Tammy Abraham, pagato due estati fa 41 milioni al Chelsea, dopo un primo anno importante, in questa stagione si è eclissato. Contratto fino al 2026 da 4,5 milioni netti, Mourinho ha dato l’ok alla sua cessione.

Verso l’addio anche Roger Ibanez. I pasticci nei derby persi e il rigore sbagliato in Ungheria lo rendono inviso al popolo giallorosso. Contratto da 2,8 lordi fino al 2025, la Roma cercherà di piazzare il brasiliano in Liga o in Turchia.