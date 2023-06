Juve, atto d’amore di Giuntoli: non si era mai visto

La Juventus ha in pugno il direttore sportivo del Napoli che sarà chiamato a costruire il prossimo ciclo bianconero. Giuntoli è a un passo

Il braccio destro di De Laurentiis è pronto ad un grande atto d’amore pur di sposare la causa bianconera e la cosa non ha fatto troppo piacere dalle parti di Castel Volturno.

Una storia lunga 8 anni e uno Scudetto. Cristiano Giuntoli arrivò al Napoli direttamente da Carpi, dove aveva costruito una delle favole calcistiche più belle dell’ultimo periodo. Portare una squadra sconosciuta al grande calcio addirittura in Serie A fu un’impresa davvero straordinaria. Giuntoli non ha sofferto il salto dalla provincia alla grande piazza, continuando a lavorare con il suo solito metodo.

Cessioni remunerative e acquisti mirati sono stati nel corso delle ultime otto stagioni una costante straordinaria per il Napoli. Nemmeno l’addio di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina ha rappresentato un problema, anzi è diventata un’opportunità. Con i proventi delle partenze il ds degli Azzurri ha costruito una rosa perfetta per Luciano Spalletti, capace di dominare il campionato in lungo e in largo e di arrivare ai Quarti di Champions League (eliminazione dal Milan con più di un rammarico).

Dopo aver compiuto questo capolavoro, però, Cristiano Giuntoli pensa di aver completato la sua opera a Castel Volturno. Il suo contratto con De Laurentiis scade nel giugno 2024 e ci sarebbe quindi di mezzo un’altra stagione da passare insieme.

Giuntoli alla Juventus: per anticipare il suo arrivo è disposto a rinunciare ad una clamorosa cifra

Con relativo anticipo, già durante lo scorso campionato, Giuntoli aveva comunicato al presidente del Napoli la sua volontà di andare via. La voglia di confrontarsi con un’altra realtà e trovare nuovi stimoli erano le motivazioni alla base di una scelta non semplice.

De Laurentiis non ha chiuso la porta ma ne ha fatto anche un discorso economico. Se il ds vuole partire deve essere pronto a rinunciare ad una bella cifra. In ballo ci sono tra premi vittoria (per lo Scudetto e l’arrivo ai Quarti di Champions) e stipendio dell’ultimo anno, circa 4-5 milioni da saldare. Una buonuscita di entità non sottovalutabile ma a cui sarebbe disposto a rinunciare proprio il direttore ex Carpi.

Dietro a Giuntoli come è noto da tempo c’è la Juventus, decisa a costruire con lui il nuovo corso e pronta a farlo firmare per almeno 3 anni. Il ds non avrebbe quindi problemi a lasciare sul piatto la cifra considerevole, pur di concentrarsi sul futuro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport tutto dipenderà dalla decisione di De Laurentiis, se veramente lascerà libero il suo braccio destro a fronte delle rinunce economiche. I tifosi delle due squadre sono in attesa di capire cosa accadrà.