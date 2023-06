Napoli, offerta irrinunciabile: addio Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia potrebbe essere il grande colpo di un top club, il Napoli incasserebbe un’offerta stratosferica nei prossimi giorni.

L’ala georgiana del Napoli ha giocato una stagione stratosferica, è l’esterno più cercato al mondo. Quanto mostrato in Serie A basta e avanza per scatenare quei club che cercano un grande acquisto per ridare speranza ai tifosi.

Kvaratskhelia è l’oro di Napoli, in tutti i sensi. Difficile trovare al mondo un esterno offensivo dall’impatto così devastante come quello avuto del georgiano, che sin dalla prima giornata ha mostrato le sue meraviglie ai tifosi italiani. Dal gol al Verona in poi, l’escalation è stata eccellente, il Napoli ha avuto la consapevolezza di poter entrare nella storia, puntando con decisione al terzo scudetto.

Il georgiano si è subito ambientato in città, coccolato e amato dai tifosi, nonché stimolato in campo da Luciano Spalletti e dall’alchimia con i suoi partner d’attacco, in particolare con Victor Osimhen che è diventato poi capocannoniere del campionato. Passata la stagione, però, il pericolo maggiore arriva dalla super offerta che sta arrivando a Napoli.

Kvaratskhelia via dal Napoli, dove giocherà

Il georgiano è stato il colpo perfetto di Cristiano Giuntoli, che lo ha seguito nella Dinamo Tbilisi e ha beffato la concorrenza acquistandolo per dieci milioni di euro circa. L’uomo dal nome impossibile è diventato poi l’esterno dai colpi imprevedibili, la sensazione per i tifosi del Napoli era che si giocasse in 12 contro 11 con le folate del georgiano a entusiasmare tutto il “Maradona”. L’estate però potrebbe portare all’addio, i top club sono in agguato e uno in particolare è pronto all’offensiva: Chelsea su Kvaratskhelia per 120 milioni.

Cifra mostruosa, che sarebbe accettata dal Napoli e non potrebbe essere altrimenti… incassando dieci volte tanto circa il prezzo originario d’acquisto. Come riporta Todofichajes, sarebbe un obiettivo concreto dei blues che, di certo, non hanno problemi economici e vorranno accontentare Mauricio Pochettino. Il tecnico ha messo Kvara come primo obiettivo del nuovo Chelsea, che punterà solo alla Premier League non avendo coppe europee in ballo.

Kvaratskhelia al Chelsea, colpo duro da digerire e squadre ancora in trattativa, il rapporto tra le due squadre dalla maglia azzurra prosegue. Lo scorso anno l’affare Koulibaly, ora invece la prospettiva del georgiano in Premier con un ingaggio a sfiorare i dieci milioni di euro. Su di lui ci sono anche le attenzioni di Psg e Bayern, ma il Chelsea sembra essere davanti a tutti e ha fatto intendere ciò anche rinunciando all’acquisto di Joao Felix.