Calciomercato Napoli, l’agente conferma tutto: “Sarebbe un sogno”

Da qualche giorno in quel di Napoli è ufficialmente iniziata l’era Rudi Garcia. L’allenatore francese ha intenzione di sfruttare al meglio l’eredità lasciata da Luciano Spalletti, provando a bissare la vittoria dello scudetto e migliorando i risultati in Europa, obiettivo dichiarato anche dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Le avversarie però si stanno piano piano rinforzando, e da campione d’Italia in carica ecco che anche il Napoli ha di conseguenza l’obbligo di iniziare a muovere anch’esso i primi passi nel calciomercato. Sono pochi i reparti sui quali De Laurentiis e dirigenza devono lavorare, ma a quanto pare il presidente azzurro avrebbe in canna già il primo colpo della sua estate, come confermato anche dalle dichiarazioni ricche d’entusiasmo rilasciate dall’agente del giocatore nel scorse ore.

Calciomercato Napoli, parla l’agente del giocatore: le ultime

Ecco che finalmente i primi passi del calciomercato estivo del Napoli si stanno compiendo. C’è un tricolore sul petto da difendere, e nonostante il condottiero non sia più Spalletti, c’è un Rudi Garcia ricco d’entusiasmo pronto a prendersi l’eredità del suo precedessore per guidare gli azzurri ancora una volta alla vittoria.

E’ inevitabile, però, che dopo una stagione del genere i protagonisti del scudetto del Napoli siano desiderio di mercato dei migliori club al mondo, pronti a fare di tutti pur di strapparli agli azzurri, come sta succedendo proprio con Kim Min Jae. Il pilastro della difesa partenopea, infatti, proprio in ordine a questo discorso, prossimamente diventerà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, lasciando così Napoli dopo appena un anno. Non c’è però da disperare, anche perché più volte De Laurentiis ha dimostrato di riuscire, senza particolari fronzoli, a rinascere dalle ceneri anche senza alcune certezze, ed anche questo sarà il caso. Stando alle ultime notizie, infatti, mossosi in anticipo rispetto a tutto il resto, proprio per evitare di farsi trovare impreparato, il patron del Napoli avrebbe già individuato con chi sostituire Kim in questo calciomercato.

Fra i tanti nomi accostati agli azzurri quello che nelle ultime ore ha preso particolarmente quota è quello di Jhon Lucumi del Bologna, come confermato anche dal suo agente Simone Rondanini nell’intervista a ‘SiGonfiaLaRete’.

Napoli-Lucumi, un sogno per il giocatore: la situazione, parla l’agente

Jhon Lucumi è solo l’ultimo dei nomi accostati alla difesa del Napoli per il post Kim Min Jae. Il difensore del Bologna ha reso alla grande in questa stagione, diventando per l’appunto un obiettivo dei campioni d’Italia per questo calciomercato, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma diretta di ciò.

Indirettamente, però, ha lasciato intendere qualcosa l’agente del colombiano Simone Rondanini che, nell’intervista a ‘SiGonfiaLaRete‘, parlando delle ambizioni del suo assistito, ha ovviamente dichiarato come sia un sogno sia per lui che per Lucumi un domani poter vestire la maglia del Napoli.

Il Bologna fissa il prezzo di Lucumi, ed il Napoli valuta anche altri profili

Con l’interessamento del Napoli, e non solo, il Bologna ha deciso di coprirsi fissando il prezzo di Jhon Lucumi. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere il colombiano in questo calciomercato, il club rossoblu avrebbe intenzione di chiudere circa 12 milioni di euro.

Il Bologna spara dunque alto, ed è per questo che il Napoli starebbe valutando dei profili alternativi a Lucumi. Fra i nomi più chiacchierati c’è quello di Kevin Danso del Lens, giocatore che Rudi Garcia conosce molto bene ed apprezza particolarmente, lui come anche De Laurentiis.