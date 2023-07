Ultim’ora, ritiro Hamilton: altro sorprendente annuncio

Il ritiro di Lewis Hamilton comincia ad essere sempre più un tema caldo, le prestazioni del pilota negli ultimi tempi spingono verso questa decisione.

L’addio alla Formula 1 del campione inglese sicuramente segnerebbe la fine di un’epoca, è stato una sorta di cannibale in pista, superando i record e diventando anche un uomo dai contenuti sociali importanti all’interno del circus.

La storia della F1 ha come grande leggenda Lewis Hamilton, questo è innegabile. Sette i titoli da campione del mondo e la sensazione di gareggiare con grande velocità e spontaneità, volava con una macchina costruita su misura per sviluppare il suo potenziale.

A 37 anni però si fanno i conti con il presente, la Mercedes è una buona macchina ma non ottima, soffre terribilmente il confronto con la Red Bull. Il futuro del mondo motoristico è ormai rappresentato da Max Verstappen, l’inglese sta vagliando l’addio ed emergono nuovi indizi.

Hamilton si ritira, arriva l’annuncio

Il pilota inglese non vince una gara dall’ottobre del 2021, un dato che alla lunga pesa, soprattutto quando il massimo della vita sembra essere un piazzamento sul podio. Il driver ha spesso abbozzato, il contratto in scadenza a dicembre non lo lascia così tranquillo per il suo avvenire in Formula 1. Alla Mercedes o altrove, però Hamilton continuerà, Damon Hill ha annunciato la data del ritiro per il pilota inglese.

L’ex campione del mondo ha annunciato cosa avverrà per Hamilton, si ritirerà dopo aver vinto l’8° mondiale: “Sarei sorpreso se uscisse di scena senza aver conquistato il suo ottavo titolo, è assolutamente motivato da questo traguardo. Si prende cura di se stesso e ha una certa longevità”. Hill punta su Hamilton, da capire però se questo titolo arriverà con la Mercedes o con un’altra scuderia. Proprio perché, secondo l’ex campione del 1996, ha ripreso la sua marcia: “Si è rimesso al lavoro, in questa stagione guida meglio di quanto abbia mai fatto e sta considerando a entrare in sintonia con la vettura, risolvendo alcuni dei problemi con la macchina”.

Le richieste del pilota inglese sono abbastanza esose in questo momento per la sua scuderia, una possibile ipotesi di Lewis Hamilton alla Ferrari può prendere corpo, soprattutto se ci sarà una rivoluzione a Maranello. A cedergli il sellino sarebbe così Carlos Sainz, portando poi due piloti nella rossa a combattere ad armi pari. Charles Leclerc avrebbe un compagno di scuderia con grandi ambizioni, la macchina dovrebbe essere davvero messa al passo combattendo la Red Bull.