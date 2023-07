Napoli, Rudi Garcia dà l’ok: un acquisto e una cessione

Garcia a lavoro per il mercato del Napoli: il tecnico ha dato l’ok per una cessione ma ha fatto una richiesta ben precisa per un rinforzo

Come in ogni sessione di calciomercato che si rispetti, ci sono giocatori che vengono ceduti ed altri che vengono acquistati, spesso esplicitamente richiesti dall’allenatore.

Il Napoli ha da qualche settimana ufficializzato l’arrivo di Rudi Garcia, che sarà il successore di Luciano Spalletti sulla panchina del club partenopeo.

Negli scorsi giorni, Rudi Garcia ha iniziato a tutti gli effetti il lavoro di gestione della rosa napoletana, stabilendone, insieme a De Laurentiis ed agli addetti ai lavori, le cessioni e i possibili acquisti.

Innanzitutto, bisogna ricordare che sicuramente non verranno riscattati e, dunque, torneranno nei propri club di appartenenza sia Ndombelé che Bereszynski. Il francese ed il polacco, dovranno dunque essere rimpiazzati da nuovi rinforzi. Discorso diverso per Raspadori e Simeone che sono stati riscattati mentre per Gollini il futuro è ancora in bilico, probabilmente legato all’arrivo o meno di Elia Caprile, portiere classe 2001 di proprietà del Bari che piace molto al Napoli.

Lozano verso l’addio. Può approdare in azzurro un pupillo di Rudi Garcia

Come già riportato negli scorsi giorni, Lozano sarebbe molto vicino alla cessione.

Il messicano ha il contratto in scadenza tra 12 mesi che sicuramente non verrà rinnovato a meno di clamorosi colpi di scena. Sulle tracce dell’ala destra vi è soprattutto un club arabo: l’Al-Ahli. Osserva, più defilato, almeno al momento, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Hirving Lozano starebbe tentennando poiché la sua volontà sarebbe, comunque, quella di aspettare un’eventuale offerta da un club dei top campionati europei. Offerta che ad oggi non è ancora arrivata.

Nel frattempo, Rudi Garcia pare aver dato l’ok ad una sua eventuale cessione. Per sostituire il partente Diego Demme, invece, la richiesta esplicita dell’allenatore francese è stata quella di acquistare Maxime Lopez dal Sassuolo.

Lopez è già stato allenato da Garcia ai tempi del Marsiglia prima dell’arrivo in Italia. Il Sassuolo, per cedere il cartellino del centrocampista francese, chiederebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Occhio, però, ad eventuali contropartite: al club emiliano interessa Gianluca Gaetano che potrebbe finire in neroverde, magari, con la formula del prestito. Anche Alessio Zerbin è un profilo molto apprezzato da Carnevali anche se, l’ala del Napoli, potrebbe tornare a giocare nel Frosinone appena promosso in Serie A.

Per quanto riguarda altre situazioni relative al mercato, il sostituto di Bereszynski dovrebbe essere Alessandro Zanoli, che, maturato dall’esperienza alla Samp negli scorsi mesi, potebbe essere il perfetto vice Di Lorenzo. Il Napoli, inoltre, sta monitorando vari profili di difensori centrali per sostituire l’imminente partenza di Kim Min-Jae: tra questi Danso, Hancko e Schuurs.

In attesa di comprendere ulteriori sviluppi di mercato, nelle prossime ore capiremo anche chi sarà il Direttore Sportivo del Napoli a partire dalla stagione sportiva 2023/24.