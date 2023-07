Dal Napoli alla Juventus: il big raggiunge Giuntoli

Con Cristiano Giuntoli come nuovo ds bianconero, la Juventus può strappare il gioiello proprio al Napoli di Garcia

La stagione si è conclusa e con sè ha portato alcuni verdetti che rischiano di incidere pesantemente sulla prossima annata calcistica. Se da un lato il Napoli ha coronato il sogno Scudetto dopo 33 anni di attesa, qualcun altro ha chiuso con le ossa rotte.

È certamente il caso della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver deluso in campo internazionale tra Champions ed Europa League, è finita addirittura settima e fuori dalle coppe europee. Adesso proprio i bianconeri hanno intenzione di tornare a fare la voce grossa in vista della stagione 2023/24. Ed una delle primissime mosse, ormai pianificata da diversi mesi, riguarda la firma del prossimo direttore sportivo. Sarà con ogni probabilità Cristiano Giuntoli, che sta ‘lottando’ con il presidente De Laurentiis per liberarsi dal vincolo contrattuale che lo legherebbe al Napoli per altri dodici mesi.

Arrivato ormai otto anni fa in Campania, Giuntoli si è affermato come uno dei dirigenti più capaci e incisivi degli ultimi anni. È per tale ragione che i vertici di casa Juventus lo vogliono ad ogni costo, per programmare una campagna acquisti da sogno. La Juve deve fare i conti con situazioni spinose, soprattutto in attacco.

Da Chiesa a Vlahovic, il ‘pericolo’ cessione resta minaccioso dietro l’angolo. Ma intanto la ‘Vecchia Signora’ ha già raggiunto due conferme importantissime richieste a gran voce da Allegri: quelle di Adrien Rabiot a centrocampo e Arkadiusz Milik – ex azzurro – in attacco.

Fa tutto Giuntoli: lascia il Napoli per la Juve

E proprio dal Napoli Giuntoli, una volta firmato il contratto che lo legherà alla Juventus, potrebbe regalare all’allenatore livornese un grandissimo colpo. Se n’è parlato a lungo nelle scorse settimane ma adesso tornano più vivi che mai le voci di un interessamento della ‘Vecchia Signora’ per Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, in scadenza tra un anno, è in aria di rinnovo con gli azzurri ma non ha ancora firmato. L’ex Empoli potrebbe rappresentare una ghiotta occasione come alternativa di lusso a Sergej Milinkovic-Savic. Il ditkat, però, è sempre lo stesso. Bisognerà infatti vendere per fare spazio all’eventuale gioiello del Napoli. I candidati, in tal senso, sono tre. Denis Zakaria, reduce dal prestito al Chelsea e di ritorno in quel di Torino. Weston McKennie, che col Leeds retrocesso in Championship è adesso alla ricerca di un nuovo club.

Ed infine il brasiliano Arthur Melo, deludente su ogni fronte nei suoi mesi in prestito al Liverpool di Klopp dove – anche per infortunio – non ha praticamente mai giocato. Dalle cessioni di questo trio potrebbe spuntare il tesoretto preteso da De Laurentiis per il cartellino di Zielinski: non meno di 30-35 milioni di euro.