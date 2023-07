Napoli, arriva la notizia più bella: salti di gioia per i tifosi

Le parole dell’agente rincuorano un ambiente che, dopo l’addio di Luciano Spalletti, si prepara ora a salutare anche Kim

La città è ancora in festa, e chissà per quanto tempo lo sarà ancora. Il terzo scudetto, arrivato nell’anno forse meno atteso ma meritato come in poche altre occasioni nella storia della Serie A, ha sconvolto di gioia i tifosi azzurri. Ogni giorno è una festa, una celebrazione, un ricordare le imprese di un gruppo fantastico, plasmato da Cristiano Giuntoli e orchestrato alla perfezione da Luciano Spalletti. Già, Spalletti. Forse la nota che sta lasciando quel pizzico di amaro in bocca nell’ambiente napoletano.

Da una parte sorprende che la notizia dell’addio del tecnico – sicuro da oltre un mese – ancora sia oggetto di rammarico da parte dei sostenitori partenopei. Dall’altra è incredibile come, nonostante il dispiacere per la sua dipartita, la città intera continui ad essere avvolta dalla magia del Tricolore. Nemmeno le voci su un possibile passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juve sembrano guastare il clima di festa.

Neppure un altro doloroso addio – quello di Kim, promesso sposo del Bayern Monaco per la cifra di 58 milioni di euro – è riuscito a scalfire la soddisfazione per un traguardo sognato per 33 anni. E poi c’è la situazione contrattuale di un altro simbolo. Uno dei cardini del Napoli scudettato. Il pupillo di Luciano Spalletti, col quale ha costruito un rapporto che va aldi là della comune appartenenza alla squadra partenopea. Ecco, un addio del Capitano non sarebbe proprio tollerato. In soccorso dei tifosi azzurri sono però arrivate le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi.

Rinnovo Di Lorenzo, le parole dell’agente

“Giovanni vuole legarsi al Napoli a vita. Tutti abbiamo la convinzione che determinate bandiere possano ancora esistere. Incontreremo il club nelle prossime settimane e ne parleremo“, le parole di Giuffredi rilasciate a Radio CRC durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Giova ricordare che l’ex Empoli, dall’estate del 2019 all’ombra del Vesuvio, ha già un contratto col club di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno del 2026. L’ultimo prolungamento è datato ormai due anni: le prestazioni e la leadership mostrata dal laterale di origini toscane ha attirato sullo stesso l’interesse di tanti grandi club. Megli dissuadere gli altri dall’idea di poterlo strappara a quella che ormai è la sua città.

I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Il Capitano non ha alcuna intenzione di andar via. Lo Scudetto vinto da protagonista, con le innumerevoli investiture di leader tecnico ed emotivo ricevute nel corso degli ultimi mesi lo hanno gratificato a tal punto che Di Lorenzo ne ha fatto una questione personale. Napoli, solo Napoli, Napoli e basta. Questo il suo unico desiderio.