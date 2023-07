La Sardegna ai piedi della Palmas: in forma smagliante

Giorgia Palmas diventa profeta in patria, l’ex velina è tornata in Sardegna mostrando tutta la sua bellezza per la gioia dei fan.

È una splendida 40enne e in formissima Giorgia Palmas, mostra un fisico decisamente importante agli occhi dei fan, che la seguono sempre più con affetto. Periodo d’oro per la showgirl, in ascesa anche per la prossima stagione televisiva.

Un finale in crescendo per chiudere il 2022-23 con ottimi numeri e gradimento. Un po’ come per i calciatori, anche i personaggi della tv possono fare un bilancio e sicuramente quello di Giorgia Palmas è nettamente positivo. È stata impegnata in tante serate e alla conduzione della striscia sull’Isola dei famosi, raccogliendo ottimi numeri e diventando quasi una rivelazione su Infinity.

Risultati importanti tanto da fare ipotizzare una prossima promozione sul campo, se si rifarà la trasmissione così discussa su Canale 5. La Palmas potrebbe addirittura prendere il posto di Ilary Blasi, non le mancano di certo competenza e fascino. Le foto sui social confermano l’ottima presa sul pubblico.

Palmas, un costume che incanta

L’ex velina ha fatto un suo percorso di qualità, la gavetta è servita ed ora è anche molto più serena davanti allo schermo. Merito della tranquillità familiare, il legame con Filippo Magnini si rinforza sempre più, l’amore della figlia è il motore per andare avanti. Così, Giorgia Palmas è una splendida quarantenne che torna a casa e lo fa con un carico di entusiasmo non indifferente. Le ultime foto sono uno spettacolo, la Palmas in costume è ammaliante.

Fisico asciutto e complimenti che intasano il web per lei, la platea su Instagram ha apprezzato tanto gli ultimi scatti della conduttrice. Il pubblico è dalla sua parte e non potrebbe essere altrimenti, arrivata quasi a due milioni di fan sa bene come tenere vivo l’interesse intorno a lei. In costume da bagno fa invidia alle ventenni, ricevendo anche i complimenti dalla sua personal trainer nonché da altre vip che la seguono sui social.

Periodo d’oro quindi e vacanze nella sua terra d’origine, la Sardegna ha spesso lanciato veline. Con una grande differenza sostanziale tra le varie more che hanno partecipato alla trasmissione su Canale 5. Giorgia Palmas ha avuto un crescendo da conduttrice non indifferente, potrebbe tornare di moda proprio per qualche trasmissione Mediaset. Il futuro potrebbe regalare sorprese, nel frattempo il presente mostra una serenità che traspare dallo schermo.