Che regalo per Garcia: la stella nerazzurra verso Napoli

Arriva il primo ed importante colpo di mercato per il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia: si tratterebbe di un ottimo innesto da parte della società azzurra pronta ad investire sul calciatore

Ancora qualche settimana e poi inizierà il famoso ritiro di Dimaro per i campioni di Italia. Poi, lo stesso, proseguirà a Castel di Sangro poco prima dell’inizio della nuova stagione. Questa volta con un volto nuovo, Rudi Garcia. Ovvero l’allenatore che ha preso il posto di Luciano Spalletti.

Novità che non si verificheranno solamente in panchina, ma soprattutto tra i calciatori. Non è affatto un mistero che la dirigenza partenopea si stia muovendo in più direzioni. Anche se, a quanto pare, ha puntato gli occhi su un calciatore in particolare pronto a vestire la maglia dei partenopei nelle prossime settimane.

Napoli, che colpo per la difesa: arriva al posto di Kim

Come tutti i tifosi azzurri sanno, nella giornata di giovedì 29 giugno, è arrivata la notizia dell’imminente passaggio in Germania da parte del centrale Kim-Min Jae. E’ durata solamente un anno l’esperienza in Italia da parte del sudcoreano che ha accettato i milioni del Bayern Monaco. Allo stesso tempo anche il Napoli è pronto ad incassare una importante cifra dalla sua cessione (quasi 60 milioni di euro).

Soldi che, sicuramente, verranno reinvestiti per acquistare un nuovo calciatore che possa prendere il suo posto. A dire il vero è già partito il casting, ma la dirigenza non ha dubbi su chi puntare. Il nome prescelto porta a quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 e scuola Atalanta. Ultimamente è stato impegnato nella disfatta europea con la nazionale Under 21 allenata da Paolo Nicolato.

Scalvini, nel giro di pochissimo tempo, è diventato uno dei punti fermi della squadra allenata da Gasperini. Tanto da prendere il posto di un calciatore di esperienza e della nazionale turca come Merih Demiral. Non è affatto un mistero che la sua valutazione di mercato, con il passare del tempo, sia andata ad aumentare sempre di più. Tanto è vero che il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Su di lui non ci sarebbe solamente il Napoli, ma anche altre big italiane. Ed anche estere visto che lo hanno notato e le sue prestazioni hanno lasciato tutti inevitabilmente senza parole. De Laurentiis, però, è pronto a regalarlo al suo allenatore come nuovo difensore per la sua squadra.