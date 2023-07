Eleonora Incardona, fisico mozzafiato: foto da impazzire

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questo caso la bellissima Eleonora Incardona ha lasciato tutti i suoi fan completamente senza parole

Ed il motivo è fin troppo evidente visto che ci stiamo riferendo ad un nuovo ed impressionante capolavoro che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Lo stesso che, nel giro di pochissimo tempo, sta ricevendo una serie di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si aspettavano affatto nulla del genere.

Un altro nuovo ed interessante capolavoro quello che porta la firma della famosa influencer. Una serie di foto che ha lasciato i suoi fan inevitabilmente senza parole. Non sarebbe affatto la prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso ha veramente esagerato e superato il limite. Andiamo a vedere di cosa si tratta la sua ultima opera.

Eleonora Incardona, da rimanere senza parole

Un post da urlo quello che porta la firma della tifosa nerazzurra più amata dai sostenitori della ‘Beneamata’. Anche in questa occasione ha mostrato un corpo da urlo. Per chi non lo sapesse è laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione forense. Un percorso di studi che stava andando avanti, tanto da entrare in magistratura: poi la strada che portava ai social network ha interrotto tutto.

Allo stesso tempo, però, ha iniziato una nuova avventura impegnativa quanto importante. Dalle prime foto pubblicate sul suo profilo Instagram è stato un crescendo di consensi e di follower tanto che al momento quest’ultimi sono 800 mila. Una cifra ragguardevole che la inorgoglisce e che soprattutto assorbe gran parte del suo tempo al punto che la 32enne ha dovuto riporre nel cassetto il sogno di indossare la toga.

In questo scatto la possiamo notare di spalle mentre si accinge a salire su un elicottero privato. Il suo abbigliamento non può assolutamente passare inosservato. Un leggins celeste che mette in risalto tutte le sue importanti forme. Le stesse che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

Come riportato in precedenza sono in molti a commentare sotto questo post e rimanere, allo stesso tempo, decisamente senza parole. Un numero impressionante di “like” che, con il passare delle ore, sta andando ad aumentare sempre di più. Dalle montagne del Crans-Montana è veramente tutto: a voi la linea con la Incardona assoluta star.