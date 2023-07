Cessione e ‘ritorno’, colpo di scena Napoli

Importante colpo di scena, in casa Napoli, in questa sessione di calciomercato estiva. Il calciatore, a quanto pare, è pronto a effettuare il grande ritorno nella squadra che lo ha lanciato

Oramai pare che non ci siano più dubbi a riguardo: la società è pronta a cedere il calciatore. Anche in questo caso con la formula del prestito. Non è da escludere che possa essere inserita anche quella del diritto di riscatto.

In ogni caso, però, il club è pronto a valutare altre possibili proposte che arriveranno per uno dei suoi calciatori. Non è affatto un mistero che l’atleta voglia mettersi in mostra. Difficile, a questo punto, che possa farlo anche agli ordini del nuovo allenatore, il francese Rudi Garcia.

Napoli, possibile ritorno per il calciatore nel club di A

Mancano ancora poche settimane e poi i campioni di Italia torneranno, nuovamente, a fare sul serio. Gli azzurri hanno le idee fin troppo chiare: l’obiettivo è quello di riconfermarsi. Non sarà affatto facile visto che le altre big vogliono strappare, dalle (prossime) maglie dei partenopei il tricolore che è stato conquistato dopo 33 anni dall’ultima volta. Un occhio, inevitabilmente, verrà buttato sul mercato. Sia per quanto riguarda quello in entrate che, soprattutto, quello in uscita.

Ci sono alcuni giocatori che, a meno di clamorosi colpi di scena, faranno le valigie per provare delle nuove esperienze. Non ci stiamo riferendo a Kim che, dopo solamente un anno nel nostro Paese, ha accettato la proposta arrivata dal Bayern Monaco che lo porterà in Bundesliga. Ci riferiamo ad Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco non ha avuto lo spazio che si sarebbe aspettato nella stagione appena trascorsa.

Basti pensare che mister Luciano Spalletti lo ha utilizzato solamente in 14 presenze (considerando tutte le competizioni in cui ha partecipato la squadra azzurra) trovando solamente un assist. Decisamente troppo poco per potersi mettere in mostra. Una squadra pronta ad accoglierlo, a dire il vero, c’è. Allo stesso tempo, però, si tratterebbe di un clamoroso ed importante ritorno per l’atleta.

Stiamo parlando del Frosinone che, dopo averlo avuto due anni fa, è pronto a riaccoglierlo. Sicuramente con molta esperienza in più (visto che si è allenato con dei veri e propri campioni) e voglia di fare. I ciociari hanno intenzione di rimanere nella massima serie e di non fare assolutamente la comparsa nel prossimo campionato. Obiettivo permanenza in A, magari con uno Zerbin in più che possa far sognare i tifosi gialloblù.