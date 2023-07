Napoli, la scelta è fatta: il grande colpo sempre più vicino

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato per regalare una rosa di alto livello a Rudi Garcia: il grande colpo sarebbe già stato scelto.

Gli azzurri vogliono rinforzare la squadra dopo lo scudetto conquistato con Spalletti: ecco il principale obiettivo.

Sono in corso grandi cambiamenti in casa Napoli. Dopo l’annata trionfale culminata con la vittoria dello scudetto, gli azzurri si preparano a perdere delle pedine importanti: hanno già detto addio Spalletti e Giuntoli, ma presto potrebbero esserci anche delle cessioni. Ciò che è certo è che a guidare la squadra sarà Rudi Garcia che, in seguito all’esperienza in Arabia con l’Al-Nassr, è tornato in Serie A dopo aver già allenato la Roma. De Laurentiis ha puntato fortemente su di lui e ora è pronto a regalargli un grande colpo in entrata.

Napoli, individuato il rinforzo per Garcia: trattativa pronta a partire

De Laurentiis è stato chiaro quando, pochi mesi fa, ha dichiarato che non avrebbe avuto problemi a trattenere i big al Napoli, a patto che siano loro stessi ad essere convinti della permanenza. Lo stesso discorso era applicabile anche al di fuori della rosa e, infatti, Spalletti ha lasciato per prendersi un anno sabbatico e Giuntoli ha deciso di accettare la proposta della Juventus. Per quanto riguarda i giocatori, invece, per ora non ci sono state cessioni illustri.

Ad ogni modo, si tratta solamente di una questione di tempo prima che un titolarissimo saluti la maglia azzurra. Come ben noto, infatti, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola rescissoria di Kim Min-Jae, che andrà a giocare in Germania dopo un solo anno passato in Serie A da grande protagonista. Di conseguenza, il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare a Rrahmani: il prescelto, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe Scalvini.

Il giovane difensore piace a diverse squadre importanti e nell’ultimo campionato è cresciuto esponenzialmente. Trattare con l’Atalanta, dunque, non sarà facile: i bergamaschi potrebbero sperare in un’asta fra club, ma potrebbero anche puntare alla permanenza del giocatore per un altro anno. Ad ogni modo, difficilmente si potrà giungere ad un’intesa per meno di €40 milioni.

Il Napoli, ovviamente, ha anche delle piste alternative. Danso del Lens non convince pienamente, mentre sono graditi i profili di Le Normand della Real Sociedad (che però ha una clausola da €60 milioni) e di Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. Le prossime settimane saranno decisive, ma la priorità degli azzurri è chiara: dare un nuovo difensore a Rudi Garcia il prima possibile.