Ibanez-Napoli: c’è un clamoroso retroscena

Il difensore brasiliano della Roma, ancora non certo della permanenza nella Capitale, è stato accostato anche al Napoli

Ha ancora 24 anni, ma sembra una vita che gioca in Serie A. Roger Ibañez, il difensore brasiliano colonna della retroguardia della Roma, è uno dei giocatori con maggiori margini di miglioramento della rosa giallorossa.

Protagonista in talune occasioni – sfortunatamente per lui soprattutto nei Derby, quando evidentemente la tensione gli gioca un brutto scherzo – di pericolose amnesie legate alla mancanza di concentrazione, l’ex Atalanta è molto considerato dai vari operatori di mercato. Non a caso la sua valutazione è pari a 30 milioni: tanto serve, almeno per sedersi al tavolo delle trattative, per pensare di strappare il calciatore al club di Trigoria.

Già accostato nella scorsa finestra estiva di scambi al Milan, che fece un piccolo sondaggio anche a gennaio, il verdeoro è una delle opzioni a disposizione di Tiago Pinto per fare cassa. E per generare eventualmente una succosa plusvalenza: una merce rara di questi tempi, ma vieppiù preziosa. Il calciatore sudamericano, titolare di un contratto in scadenza nel giugno del 2025, sarebbe recentemente finito anche nelle mire del club Campione d’Italia. È spuntato, nelle ultime ore, un retroscena che racconta dell presunt interesse del Napoli nei confronti di Ibañez.

30 milioni sul piatto: il Napoli dice ‘no’

Negli ultimi tempi il club rossonero, in altre faccende affaccendato, ha un po’ mollato la pista che porta al difensore brasiliano. Stante la necessità, che resta, di acquistare un giovane centrale veloce che possa accoppiarsi bene col Tomori o col Thiaw di turno, il Milan per il momento nicchia. Ecco che allora, ad un certo punto, è spuntata l’ipotesi Napoli. Col club capitolino che non ha abbassato di un centesimo la richiesta economica per il suo giocatore.

Non meno di 30-35 milioni è la cifra che Tiago Pinto chiede per privarsi dell’ex bergamasco. Troppo per le idee del Napoli, che resta comunque a caccia dell’erede di Kim, ormai promesso sposo del Bayern Monaco, che verserà nelle casse del club azzurro i 58 milioni previsti dalla clausola.

Con la pista che porta alla squadra del neo tecnico Rudi Garcia temporaneamente congelata, Ibañez resta nel mirino di alcuni club della ricchissima Premier League. Lato Roma, la speranza è che la disponibilità economica delle società d’Oltremanica possa soddisfare quanto richiesto per un calciatore certamente dalle grandi potenzialità, ma che spesso si rende protagonista di pericolosi black out.